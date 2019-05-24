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TEM’de tır ile kamyon çarpıştı, 15 kilometre kuyruk oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde tır ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde tır ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle oluşan 15 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuayip B. idaresindeki 33 FP 663 plakalı kamyon ile Muharrem Kacer yönetimindeki 06 FL 7781 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Şuayip B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarla yaklaşık yarım saat sonra araçlar vinçler yardımı ile kaldırılabildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Uzun süre kapalı kalan yolda yaklaşık 15 kilometre kuyruk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik normale dönerken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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