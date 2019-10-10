Temel Karamollaoğlu'ndan, Davutoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu'nun Beysukent'teki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme 2 saat sürdü. Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Davutoğlu, ziyareti için Karamollaoğlu'na teşekkür etti. Görüşmede ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde ve fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde tamamlanması, bölge halkına barış ve huzur getirmesini temenni etti. Davutoğlu, bu harekatın bir anda verilen kararla gündeme gelmediğini vurgulayarak, Suriye rejiminin halkıyla yürüttüğü mücadelede kullandığı yöntemlerle hem halkın nezdindeki meşruiyetini kaybettiğini hem de milyonlarca insanın Suriye'yi terk etmesi ve şehirlerin yıkılmasına yol açtığını kaydetti. Suriye'de terör örgütlerinin mevcudiyetinin bu istikrarsızlıkların sonucunda ortaya çıktığına işaret eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bütün taraflar görüşmeli, Birleşmiş Milletler için ciddi bir barış süreci başlatılmalı ve bu konuda Suriye'nin en uzun sınırına ve ortak kader geçmişine bağlı komşusu olan Türkiye'nin de görüşleri, kaygıları ve gelecek vizyonu dikkate alınarak bir yeni Orta Doğu ve Suriye perspektifi çizilmeli. Her şeyden önce bugün Fırat'ın doğusunda başlatılan harekatın başarıyla neticelenmesi lazım, ilk hedefimiz bu olmalı. Daha sonraki aşamalarda da Suriye'de kalıcı barışı tesis etmek lazım." Davutoğlu, Türkiye'nin geleceğine ümitle bakılmasını sağlayacak bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayarak, parti kurma çalışmaları kapsamında farklı kesimden temsilcilerle görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi. - "Problemleri bölge ülkeleri çözmeli" Karamollaoğlu ise Barış Pınarı Harekatı kapsamında en kısa zamanda başarılı neticeler alınması ve bölgede huzurun sağlanmasını temenni etti. Farklı siyasi görüşlere sahip kişilerin önemli siyasi konular dolayısıyla fikir alışverişinde bulunması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu: