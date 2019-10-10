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Temel Karamollaoğlu'ndan, Davutoğlu'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri" kapsamında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Davutoğlu'nun Beysukent'teki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme 2 saat sürdü.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Davutoğlu, ziyareti için Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

Görüşmede ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde ve fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde tamamlanması, bölge halkına barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Davutoğlu, bu harekatın bir anda verilen kararla gündeme gelmediğini vurgulayarak, Suriye rejiminin halkıyla yürüttüğü mücadelede kullandığı yöntemlerle hem halkın nezdindeki meşruiyetini kaybettiğini hem de milyonlarca insanın Suriye'yi terk etmesi ve şehirlerin yıkılmasına yol açtığını kaydetti.

Suriye'de terör örgütlerinin mevcudiyetinin bu istikrarsızlıkların sonucunda ortaya çıktığına işaret eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bütün taraflar görüşmeli, Birleşmiş Milletler için ciddi bir barış süreci başlatılmalı ve bu konuda Suriye'nin en uzun sınırına ve ortak kader geçmişine bağlı komşusu olan Türkiye'nin de görüşleri, kaygıları ve gelecek vizyonu dikkate alınarak bir yeni Orta Doğu ve Suriye perspektifi çizilmeli. Her şeyden önce bugün Fırat'ın doğusunda başlatılan harekatın başarıyla neticelenmesi lazım, ilk hedefimiz bu olmalı. Daha sonraki aşamalarda da Suriye'de kalıcı barışı tesis etmek lazım."

Davutoğlu, Türkiye'nin geleceğine ümitle bakılmasını sağlayacak bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayarak, parti kurma çalışmaları kapsamında farklı kesimden temsilcilerle görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "Problemleri bölge ülkeleri çözmeli"

Karamollaoğlu ise Barış Pınarı Harekatı kapsamında en kısa zamanda başarılı neticeler alınması ve bölgede huzurun sağlanmasını temenni etti.

Farklı siyasi görüşlere sahip kişilerin önemli siyasi konular dolayısıyla fikir alışverişinde bulunması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim bir geleneğimiz var. Türk siyasi hayatında Milli Görüş diye isimlendirilen 50 yıllık bir gelenek. Bu prensiplerimiz genelde geniş kitleler tarafından kabul edildi, tatbikatında eksiklerimiz var belki. İnşallah bu konuları da ileride birlikte mütalaa ederek içinde bulunduğumuz sıkıntılardan ülkemizin nasıl çıkacağını, bölgemizin barışa, huzura nasıl kavuşacağını, dünyadaki gelişmelere nasıl katkı sağlayacağımızı birlikte kararlaştıracak günlerde pek uzak değildir diye düşünüyorum. Yeni çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye konusunun çözümüne yönelik ifadelerini de değerlendiren Karamollaoğlu, bölgenin problemlerinin başka menfaatler gözeten ülkelerle bir araya gelip, çözülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Görüşmede, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün ile bazı siyasetçiler de yer aldı.

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