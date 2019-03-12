HABER

Temelli: Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

BATMAN'da partisinin yerel seçim mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Taksim'de ezanın ıslıklarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da partisinin yerel seçim mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Taksim'de ezanın ıslıklarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında partisince Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Otogar yakınlarında yapılan mitingde konuşan Sezai Temelli, Batman'da seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Yerellerde iktidara geleceğiz. Türkiye halkları seçeneksiz mi kalsın, bunlara mahkum mu kalsın? Bize düşen Türkiye halklarına seçenek sunmaktır. Biz de böyle yaptık. Barış ve demokrasi seçeneği yarattık" ifadelerini kullandı.

Temelli, İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte ezanın ıslıklarla, sloganlarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Binlerce yıldır bu topraklarda Kürtçe, Türkçe ile barışık, Türk- Kürt bir arada bir vatan kurmuşlar. Şimdi bu ortak vatanımızı demokratik ulus anlayışımızla demokratikleştireceğiz. Demokratik cumhuriyeti ne yaparlarsa yapsınlar inşa edeceğiz. Çoğulcu, demokratik, laik bir cumhuriyet için, eşit yurttaşlık temelinde bir gelecek için 31 Mart'ta HDP'yi yerellerde iktidara taşıyacağız. Baktılar olmuyor, bu ülkenin kutsalları üzerinde siyaset yapmaya başladılar. Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi."

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz (2)
CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz"CHP Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Geçici çözümlerle bu işler olmaz"

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı!

Elfin Tataroğlu, o sözleri duyunca Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'yi terk etti

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.