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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM'in Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bölgede etkili olan yağmur da sürücüleri zorladı. Sürücüler, yağmur nedeniyle yavaş ilerlerken özellikle akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve otoyol gişelerinde kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

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TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğuTEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

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