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Temizlemek eziyet olmaktan çıkacak! Duşakabinleri pırıl pırıl yapacak en etkili yöntemler

21.10.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyo temizliğinde herkese yaka silktiren alanlardan birisi de duşakabinlerin temizliği. Ancak banyoların sürekli içinde nem barındırması ve bu alanların çok havadar olmaması zamanla duşakabinlerde kireçlenme ve kirlenmeyi artırır. Biriken kirler de zamanla sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturur. İşte sizler için en pratik duşakabin temizleme yöntemleri...

Temizlemek eziyet olmaktan çıkacak! Duşakabinleri pırıl pırıl yapacak en etkili yöntemler

Alanın darlığından ve kısıtlı havalandırma probleminden dolayı duşakabin temizliği, herkesi epey zorlar. Yine de hem kireç lekelerine hem de su lekelerine karşı kolayca yapılabilecek uygulamalar sayesinde siz de kolaylıkla bu alanları temizleyebilirsiniz. İşte detaylar...

BANYO HİJYENİ ŞART

Vücut sağlığımızı koruyabilmek için yaşadığımız ortamın hijyenini sağlamak oldukça önemli. Hele ki sıklıkla temizlenmediği takdirde duşakabinlerde biriken kir ve bakteriler, sağlık açısından son derece büyük riskler yaratabilir. Fakat sürekli ıslak olan bu alanların temizliği de bir o kadar zorlu maalesef. Hem sürekli su ile temastan dolayı meydana gelen inatçı kireçlenmeler hem de alanın darlığı nedeniyle temizlenmesinin güçlüğü bu işi zorlaştıran en önemli noktalar. Neyse ki sizler için duşakabininizi kolayca temizlemenizi sağlayacak bazı püf noktalarımız var. Hazır mısınız?

KİM KORKAR TEMİZLİKTEN?

Bu püf noktalarını ve kolaylaştırıcı yöntemleri uygulamaya başladığınızda duşakabin temizliği artık sizin için korkulu bir rüya olmaktan çıkacak. İşte bu yollardan birkaçı:

  • Sirke Mucizesi: Duşakabinlerin inatçı su ve kireç lekelerini temizlemek için en büyük silahlarınızdan birisi de sirke. Kullanabileceğiniz en doğal temizlik malzemesi olan sirke sayesinde inatçı lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bir miktar suya karıştıracağınız sirkeyle duşakabini silip duruladıktan sonra kurulayabilirsiniz.

  • Karbonat Sirke Karışımı: Eğer "Sirke tek başına bu kireç lekelerini hayatta çıkarmaz" diyorsanız, etkiyi biraz artırabiliriz. Bunun için küçük bir kap içerisine bir fincan karbonat koyduktan sonra üzerine biraz sirke ekleyin. Hamursu bir kıvam elde ettikten sonra da bir sünger yardımıyla bu karışımı lekeli alana sürerek 15 dakika bekletin. Ardından durulayıp kurulayabilirsiniz.

  • Tuzun Gücü: Banyodaki inatçı lekelerle mücadele etmenize yardım edecek bir diğer materyal de tuz. Özellikle sert lekelerin olduğu alanları hazırlamış olduğunuz tuzlu su sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz.

  • Diş Macunu ile Parlatın: Daha temiz ve daha parlak banyo alanı için bir mucizevi etki de diş macunundan. Beyaz bir diş macununu silme işlemini yapacağınız beze sıkarak dairesel hareketlerle sildikten sonra durulayarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.
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