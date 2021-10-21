Temizlemek eziyet olmaktan çıkacak! Duşakabinleri pırıl pırıl yapacak en etkili yöntemler

Alanın darlığından ve kısıtlı havalandırma probleminden dolayı duşakabin temizliği, herkesi epey zorlar. Yine de hem kireç lekelerine hem de su lekelerine karşı kolayca yapılabilecek uygulamalar sayesinde siz de kolaylıkla bu alanları temizleyebilirsiniz. İşte detaylar...
Vücut sağlığımızı koruyabilmek için yaşadığımız ortamın hijyenini sağlamak oldukça önemli. Hele ki sıklıkla temizlenmediği takdirde duşakabinlerde biriken kir ve bakteriler, sağlık açısından son derece büyük riskler yaratabilir. Fakat sürekli ıslak olan bu alanların temizliği de bir o kadar zorlu maalesef. Hem sürekli su ile temastan dolayı meydana gelen inatçı kireçlenmeler hem de alanın darlığı nedeniyle temizlenmesinin güçlüğü bu işi zorlaştıran en önemli noktalar. Neyse ki sizler için duşakabininizi kolayca temizlemenizi sağlayacak bazı püf noktalarımız var. Hazır mısınız?
Bu püf noktalarını ve kolaylaştırıcı yöntemleri uygulamaya başladığınızda duşakabin temizliği artık sizin için korkulu bir rüya olmaktan çıkacak. İşte bu yollardan birkaçı:
Sirke Mucizesi: Duşakabinlerin inatçı su ve kireç lekelerini temizlemek için en büyük silahlarınızdan birisi de sirke. Kullanabileceğiniz en doğal temizlik malzemesi olan sirke sayesinde inatçı lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bir miktar suya karıştıracağınız sirkeyle duşakabini silip duruladıktan sonra kurulayabilirsiniz.
Karbonat Sirke Karışımı: Eğer "Sirke tek başına bu kireç lekelerini hayatta çıkarmaz" diyorsanız, etkiyi biraz artırabiliriz. Bunun için küçük bir kap içerisine bir fincan karbonat koyduktan sonra üzerine biraz sirke ekleyin. Hamursu bir kıvam elde ettikten sonra da bir sünger yardımıyla bu karışımı lekeli alana sürerek 15 dakika bekletin. Ardından durulayıp kurulayabilirsiniz.
Tuzun Gücü: Banyodaki inatçı lekelerle mücadele etmenize yardım edecek bir diğer materyal de tuz. Özellikle sert lekelerin olduğu alanları hazırlamış olduğunuz tuzlu su sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz.
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