Temizliğe saatler harcamadan hafta sonunu kendine ayırmanın 10 yolu

Hafta içinin yoğun iş yükü arasında hafta sonunu temizliğe ayırman çok normal. Ancak bu demek değil ki temizlik tüm hafta sonuna yayılacak ve senin ömründen ömür götürecek. Aksine doğru ve etkili temizleme ipuçlarını öğrenirsen temizliği de kısa sürede tamamlayabilirsin.

İşte hafta sonunu kendine ayırmanı sağlayacak pratik temizlik ipuçları:

1. Her şeyi aynı güne bırakma.

Hafta sonu temizlik yapacak olman, evdeki her işi tek güne sığdırman gerektiğini göstermez. Zaten böyle yaparsan tüm hafta sonu boyunca temizlik yapmaktan da kurtulamazsın. Bunun yerine her gün 5-10 dakika uygulayabileceğin, hızlı ve basit temizlik alışkanlıkları edin. Böylece işleri hafta içine ufak ufak böler ve hafta sonuna fazla iş bırakmazsın.

2. Önce toparla sonra temizlik yap.

Etrafı toparladıktan sonra temizliğe girişmek sana inanılmaz vakit kazandırır. Yerdeki fazlalıkları ve sehpadaki bardakları kaldırmak bile silme, süpürme, toz alma işlemlerinde hız kazanmanı sağlar.

3. Oda oda değil, iş iş ilerle.

Oda oda temizlik yapmak sana mantıklı geliyor olabilir. Ama ondan daha mantıklısı, iş iş temizlik yapmaktır. Böylece elindeki malzemeleri sürekli bırakıp diğerine geçmek zorunda kalmazsın. Her yeri aynı anda süpürür, siler ve daha pratik bir akış oluşturursun.

4. Zamanlayıcı kur.

Temizlik yaparken kısa zamanlayıcılar kurman, işleri ne kadar hızlı ilerlettiğini kontrol etmeni sağlar. 20 dakikalık alarmlar kurup ardından kısa molalar verirsen yapacaklarını çok daha kontrollü şekilde tamamlarsın. Ama bunu yaparken dinlenme sürelerini abartmadığından emin olmalısın.

5. Yukarıdan aşağıya temizlik yap.

Yukarıdan aşağıya temizlik, işe önce üstte kalan yerlerden başlamanı gerektirir. Yani önce süpürür sonra toz alırsan, sürekli yere dökülen yeni kirlerle mücadele etmen gerekir. Bunun tersi bir yol izlersen de işleri doğal olarak daha kısa sürede tamamlarsın.

6. Tüm malzemeleri tek yerde topla.

Temizlik yaparken spreyi, bezi, süpürgeyi ve deterjanı sürekli başka yerlerde bırakıyorsan zamandan fazla kaybediyorsun demektir. Tüm malzemeleri tek bir kovaya yerleştirip gittiğin yere götürürsen, hem temizlik sırasında bölünmemiş olur hem de işlerde hız kazanırsın.

7. Çok kirlenen yerleri önce temizle.

Evin bazı yerlerini hafta sonu temizliğinde önceliklendirmen gerekir. Mutfak ve banyo gibi sık kullanılan yerler ekstra zaman alacağından evin genelinden başka bir yerde durur. Bu nedenle vaktin kısıtlı olduğunda önce detaylı temizlik gerektiren alanlardan başlarsan iyi edersin. Böylece evdeki diğer detaylar tamamlanmasa bile genel olarak düzeni ve hijyeni sağlamış olursun.

8. Çamaşırları bekletme.

Hafta sonuna en sık bırakılan işlerden biri de çamaşır konusudur. Ama bazen kirli çamaşırlar uzun süre bekler ve yıkandıktan sonra da askıda beklemeye devam eder. Kuruyan çamaşırlarsa ardından ütü sırası bekler ve böylece evdeki işler hiç bitmiyor gibi görünür. Bunun yerine çamaşırları bekletmeden yıkar ve kurutur, ütü işini ise ihtiyacına göre yaparsan işleri fazlasıyla hızlandırırsın.

9. Dağınıklık sepeti kullan.



Evde estetik görünen ve ortadaki dağınıklığı kaldıran bir sepet bulundurman, bazen hayat kurtarır. Böylece ufak tefek dağınıklıklar için tüm hafta sonunu harcamak zorunda kalmazsın. Ortalığa dağılan eşyaları sepete koyduktan sonra uygun bir zamanında düzenleyebilirsin.

10. Aldığın eşyaları yerine koy.

Evi daha hızlı temizlemen için önce dağınıklığı en aza indirmeyi denesen iyi olur. Eğer evde eline aldığın eşyaları yerine koyarsan ortalığın dağılmasını da engeller ve hafta sonu temizliğine çok daha kısa süre ayırırsın.