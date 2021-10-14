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  4. Temizlik görevlisiyle mahalleli tartıştı! Olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı

Temizlik görevlisiyle mahalleli tartıştı! Olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı

14.10.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, belediye temizlik işçisi olarak görev yapan Zeki E. (45), temizlik nedeniyle mahalleli ile tartıştı. Darbedildiği ileri sürülen Zeki E., evden tabancasını alıp gelerek mahallede rastgele ateş etti. Zeki E.'nin tabancasından çıkan kurşun, o sırada inşaatta çalışan Serkan Yıldız'ın (18) göğsüne isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu. Olaydan sonra kaçan Zeki E., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Temizlik görevlisiyle mahalleli tartıştı! Olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı

Olay, öğleden sonra Nazilli Yeşil Mahalle 171 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede rögar kapağının basınç nedeniyle patlaması üzerine mahalle sakinleri Nazilli Belediyesi'ne haber verdi.

TABANCASIYLA DEHŞET SAÇTI

Bölgeye gelen belediye temizlik işçisi Zeki E., bir şey yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine mahalle sakinleri tarafından darbedildiği ileri sürülen Zeki E., evine giderek tabancasını alıp olay yerine geri döndü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Zeki E., aracından iner inmez etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri göğsüne isabet eden inşaat işçisi Serkan Yıldız, ağır yaralandı.

TESLİM OLDU

Zeki. E., aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan Yıldız, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Yıldız, buradaki müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Zeki E. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Aydın silahlı saldırı
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