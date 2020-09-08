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  4. Temizlik işçilerinden Trakya usulü şiveli çöp tepkisi!

Temizlik işçilerinden Trakya usulü şiveli çöp tepkisi!

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Hafta sonu piknik için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gelen kişiler, piknik yaptıkları ormanlık alanda 150 torba çöp bıraktı. Belediye temizlik personeli tarafından temizlenen bölgede çalışan ekip, gösterdikleri Trakya usulü tepki ile dikkatleri üzerine topladı. Trakya şivesiyle 'Ayıp beya' yazan personeller, bölgede çöp bırakan kişilere tepki gösterdi.

Temizlik işçilerinden Trakya usulü şiveli çöp tepkisi!

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeli, ilçenin piknik alanında hafta sonunda yaklaşık 150 torba çöp topladı. Piknik alanlarına çöp atılmasına tepki gösteren personel, içinde çöplerin bulunduğu torbalarla yeşillik alana Trakya şivesiyle, 'Ayıp beya' yazıp, üzgün yüz emojisi koyarak, farkındalık oluşturmak istedi.

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Temizlik personelinden Hasan Gürül, vatandaşların çevreye duyarlı olmasını ve çöplerin doğa yerine çöp kutularına atılmasını istedi. Gürül, "Herkes ortaya çıkan manzaradan ders almalı. 150 torba çöp topladık. Herkesin piknik alanlarında temiz olmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü torbaya doldursun. Bu güzel yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı da kirletiyorlar. Çok pis bırakıyorlar. Doğayı sevelim, yeşillik alanlarımızı güzel tutalım" dedi.

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Lüleburgaz Belediyesi'nin, 'Hafta sonu piknik alanımızdan 150 torbaya yakın çöp toplayan temizlık işçilerimizden Trakya usulü tepki' notuyla sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Ayıp beya' yazılı fotoğraf büyük ilgi gördü.

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DHA

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