Temizlik işçisi, bulduğu ziynet eşyası olan çantayı sahibine ulaştırdı

Amasya'da bir temizlik işçisi, yolda bulduğu ve içinde ziynet eşyası ile para olan çantanın sahibine ulaşmasını sağladı.

Amasya Belediyesinde görevli temizlik işçisi Murat Gökçe, Yeşilırmak kıyısında temizlik yaptığı sırada çanta buldu.

İçinde bin 200 lira, ziynet eşyaları ve kredi kartları olduğunu gören Gökçe, durumu yetkililere bildirip çantayı zabıta ekiplerine verdi.

Zabıta ekipleri, yapılan inceleme sonucu çantanın Arife Öz'e ait olduğunu belirledi. Çanta, zabıta tarafından sahibine teslim edildi.

Gökçe, bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Öz ise çantadan umudunu kestiğini dile getirerek, "Yeşilırmak kıyısında dolaşırken yorulduğum için oturdum. 15 dakika sonra çantayı unuttuğumu fark ettik. Dönüp baktığımda yoktu. Kimliği, ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra zabıtadan aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

