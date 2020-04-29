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  4. Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket! Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine taktı

Temizlik işçisinden alkışlanacak hareket! Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine taktı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Antalya Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ergün Gelen, 22 Nisan günü ilçede temizlik yaparken yol kenarında bulduğu Türk bayrağını süpürgesinin sapına taktı. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Gelen, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan Gelen'in görüntüleri, yoğun ilgi gördü. Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, Ergün Gelen ile makamında buluştu. Yaptığı hareket karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Esen, Gelen'i tebrik etti. Gelen'le bir süre sohbet eden Esen, 13 ve 11 yaşlarındaki iki kızı için hazırladıkları kırtasiye ürünleriyle dolu sırt çantalarını hediye etti.

Bayrağı yerde görünce dayanamayıp aldığını söyleyen Gelen, "Bayrağı yerde görünce dayanamadım, yine olsa, yine yerden alırdım. Yerde gördüğümde insanlara 'Bayrak yere atılır mı?' diye sitem ettim." diye konuştu.

(DHA)

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