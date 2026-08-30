Temizlik kokusu duyunca huzurla dolanların hayatındaki 10 değişmez kural

Temizlik kokusuna bayılanlar için yeni yıkanmış çarşaf kokusu diye bir gerçek var! Hatta yeni yıkanmış çarşaf serilmiş yatakta yatmak daha iyi uyumalarını sağlar. Temiz çarşaf, yeni yastık kılıfı ile uyku kaliteleri bile artar.
Çamaşırları yıkadıktan sonra asla makinede bekletmezler. Çamaşırlar makinede durdukça kirlendiği düşünürler, bu yüzden makine biter bitmez hemen asarlar.
Temizlik yapmaları yetmez. Temizlik biter bitmez evi havalandırırlar. Çünkü temizlik yaptıkları ürünlerin evin içine hapsolmasını istemezler. Kokuların gidip temiz havanın içeri dolması için temizlik sonrası tüm pencereleri açarlar.
Yerleri sildikten sonra zeminde hareket etmeyi adeta yasaklarlar. O yerlere basılmaz ki leke kalmasın. Temizlik bitiminde yapılan zemin silme işleminden sonra bir süre evde hareket biter yani!
Tüm evi temizleseler bile eğer banyo temizlenmediyse o evi temiz saymazlar. Çünkü banyo temizliği demek ev temizliği demektir onlar için. Temizliğe son noktayı banyo temizliğiyle koyarlar yani.
Temiz bir evden bahsediyorlarsa o evde çöp olmamalıdır. Biraz bile çöp biriktiyse hemen atmak isterler. Evde bekleyen çöpten nefret ederler. Çünkü bekleyen çöpün evi pislettiğini düşünürler.
Temizlik ürünlerini seçerken çok titizlerdir. Ürünlerin içeriğine dikkat ederler. Ama içeriği kadar kokusuna da önem verirler. Ferah kokuları olmayan temizlik ürünlerini tercih etmezler.
Temizlik yaparken en büyük motivasyonları temiz bir eve dönmektir. Eve geldiklerinde mis gibi kokan bir ortama girmek onların en büyük hayalleridir yani!
Temizlik yaptıktan sonra kendilerine küçük bir ödül vermeden duramazlar. Biten temizlik sonrası bir kahve keyfi şarttır yani! Hem yorgunluğu atmak hem de temiz evin keyfini çıkartmak için kendilerine vakit ayırırlar.