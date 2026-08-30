Temizlik kokusu duyunca huzurla dolanların hayatındaki 10 değişmez kural

1. Evin temiz görünmesi yetmez!

2. Temiz çarşaf kokusu bir başkadır!

Evin temiz olması için düzenli olması yetmez. Her şey yerli yerinde olsa bile tertemiz kokmuyorsa evi temiz saymazlar. Onlar için temizliğin görüldüğü kadar kokması da gerekiyor yani!



Temizlik kokusuna bayılanlar için yeni yıkanmış çarşaf kokusu diye bir gerçek var! Hatta yeni yıkanmış çarşaf serilmiş yatakta yatmak daha iyi uyumalarını sağlar. Temiz çarşaf, yeni yastık kılıfı ile uyku kaliteleri bile artar.

3. Makine biter bitmez çamaşırlar asılır.



Çamaşırları yıkadıktan sonra asla makinede bekletmezler. Çamaşırlar makinede durdukça kirlendiği düşünürler, bu yüzden makine biter bitmez hemen asarlar.

4. Temizlik bitince ev havalandırılır.



Temizlik yapmaları yetmez. Temizlik biter bitmez evi havalandırırlar. Çünkü temizlik yaptıkları ürünlerin evin içine hapsolmasını istemezler. Kokuların gidip temiz havanın içeri dolması için temizlik sonrası tüm pencereleri açarlar.

5. Yerler silindiyse o evde hareket durur.



Yerleri sildikten sonra zeminde hareket etmeyi adeta yasaklarlar. O yerlere basılmaz ki leke kalmasın. Temizlik bitiminde yapılan zemin silme işleminden sonra bir süre evde hareket biter yani!

6. Banyo temizlenmeden ev temiz sayılmaz.



Tüm evi temizleseler bile eğer banyo temizlenmediyse o evi temiz saymazlar. Çünkü banyo temizliği demek ev temizliği demektir onlar için. Temizliğe son noktayı banyo temizliğiyle koyarlar yani.

7. Çöp varsa hemen atılmalıdır.



Temiz bir evden bahsediyorlarsa o evde çöp olmamalıdır. Biraz bile çöp biriktiyse hemen atmak isterler. Evde bekleyen çöpten nefret ederler. Çünkü bekleyen çöpün evi pislettiğini düşünürler.

8. Temizlik ürünü seçerken koku çok önemli!



Temizlik ürünlerini seçerken çok titizlerdir. Ürünlerin içeriğine dikkat ederler. Ama içeriği kadar kokusuna da önem verirler. Ferah kokuları olmayan temizlik ürünlerini tercih etmezler.

9. Temiz eve dönmek en büyük hayalleri!



Temizlik yaparken en büyük motivasyonları temiz bir eve dönmektir. Eve geldiklerinde mis gibi kokan bir ortama girmek onların en büyük hayalleridir yani!

10. Biten temizlik sonrası kahve şart!



Temizlik yaptıktan sonra kendilerine küçük bir ödül vermeden duramazlar. Biten temizlik sonrası bir kahve keyfi şarttır yani! Hem yorgunluğu atmak hem de temiz evin keyfini çıkartmak için kendilerine vakit ayırırlar.