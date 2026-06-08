Temizlik konusunda ne kadar profesyonelsin?

1/8 Evini temizlemeye başlarken genellikle nasıl bir sıra izliyorsun? Önce yerleri süpürür ve silerim, en son toz alırım. Yukarıdan aşağıya doğru önce yüksek yüzeylerin tozu, en son zemini temizlerim. Rastgele başlarım, o an gözüme neresi takılırsa orayı temizlerim. Önce camları siler, sonra odaları dağıtarak temizlerim.

2/8 Mikrofiber bezlerini yıkarken kesinlikle uzak durman gereken temizlik ürünü hangisidir? Çamaşır yumuşatıcısı Sıvı deterjan Beyaz sirke Toz sabun

3/8 Farklı alanlar için renk kodlu bez kullanma alışkanlığın var mı? Tabii ki evet! Banyo, mutfak ve toz alma bezlerimin renkleri tamamen ayrıdır. Sadece banyo bezim ayrıdır, kalan her yer için aynı tür bezi kullanırım. Bez yerine her yerde tek kullanımlık ıslak mendil tercih ederim. Hayır, temiz olduğu sürece aynı bezi her yerde kullanabilirim.

4/8 Kireçlenmiş bir musluk başlığını veya çaydanlığı en etkili ve doğal şekilde nasıl temizlersin? Sıvı bulaşık deterjanı ve sıcak su ile yıkayarak. Limon tuzu veya beyaz sirke gibi asidik ürünleri ısıtıp bekleterek. Yoğun çamaşır suyu döküp ovalayarak. Sadece sert bir tel yardımıyla kazıyarak.

5/8 Üzerine kahve dökülen bir halıya ilk müdahaleyi nasıl yaparsın? Lekenin üzerine hemen bastırarak sertçe ovalarım. Üzerine hemen sıcak su döküp fırçalarım. Temiz bir havlu kağıtla tampon hareketlerle fazla sıvıyı emdiririm. Kurumasını bekler, daha sonra elektrik süpürgesiyle çekerim.

6/8 Elektrikli süpürgenin filtrelerini ve toz haznesini ne sıklıkla temizlersin? Düzenli aralıklarla boşaltır, filtreleri üretici talimatına göre yıkar ya da değiştiririm. Yalnızca süpürge tamamen dolup çekmemeye başladığında. Yılda bir kez genel temizlik yaparken aklıma gelirse. Toz haznesini boşaltırım ama filtrelerin temizlenmesi gerektiğini bilmiyordum.

7/8 Paslanmaz çelik yüzeylerde parmak izi kalmaması ve parlaması için ne kullanırsın? Cif ve tel yardımıyla iyice ovarım. Özel çelik temizleyici veya birkaç damla zeytinyağı ile mikrofiber bez yardımıyla silerim. Aşırı yoğun çamaşır sulu bezle silip kendi kendine kurumaya bırakırım. Bulaşık süngerinin sert yeşil kısmıyla lekeleri kazırım.