Temizlik yaparken yaptığın küçük bir hata temizliği daha zorlu bir hale getiriyor olabilir... Peki sen nerede hata yapıyorsun?
Temizlik sırasında en çok hangi hatayı yapıyorsun?
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Temizliğe başlamadan önceki ilk hamlen genelde ne olur?
Plan yapmadan önüme ilk çıkan yerden başlarım.
Doğru deterjanı bulmak için dolapları karıştırırım.
Gözüme takılan dağınıklıkları alelacele bir yerlere tıkarım.
En zorlu yerden başlayıp kendimi hemen yorar, yarım bırakırım.
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Yüzey temizleyici deterjanları ve sprey çözücüleri nasıl kullanırsın?
Tüm evi tek bir bez ve aynı sprey ile temizlerim çünkü yetiyor.
Ne kadar çok sıkarsam ve karıştırırsam o kadar iyi temizler diye düşünürüm.
Sadece görünen yerlere sıkar, dip bucağa bulaşmam.
Sıktığım gibi hemen silerim, hiç bekletmem.
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Peki temizlik bezlerini nasıl kullanıyorsun?
Aynı bezi her yerde kullanırım ama yıkarım her seferinde.
Tek bez tüm eve yetiyor ya, en son yıkarım.
Bezi ıslak bırakırım kuruyunca bakarım.
Sadece yüzeyleri bezle siliyorum.
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Yerleri süpürme ve silme sıran nasıl peki?
Önce yerleri siler, sonra tozu fark edip süpürürüm.
Mobilyaların tozunu almadan önce yerleri silerim.
Halıları kaldırmadan sadece etrafından silip geçerim.
Süpürgenin haznesini dolana kadar hiç boşaltmadan aylarca kullanırım.
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Mutfak temizliği yaparken en çok neyi atlıyorsun?
Kesme tahtasını et kestikten sonra sadece soğuk suyla sudan geçiririm.
Bulaşık süngerini haftalarca değiştirmeden kullanmaya devam ederim.
Yağ çözücüyü sıkar sıkmaz ovalamaya başlar, kimyasalın işlemesine izin vermem.
Tezgahın üstünü silerim ama altındaki dolap kapaklarını görmezden gelirim.
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Banyo temizliğinde düştüğün en büyük tuzak ne peki?
Banyo temizliğinde kullandığım bezi yıkamadan kapı koluna asıp bırakırım.
Fayans aralarını ve derzleri temizlemeyi hiç akıl etmem.
Duş perdesi veya duşakabin camlarındaki kireci her zaman ertelediğim için biriktiririm.
Çamaşır suyu ile diğer temizleyicileri karıştırıp tehlikeli buharlar çıkarırım.
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Dağınıklık toplama konusunda nasıl düşünüyorsun peki?
Eşyaları ait oldukları yere koymak yerine dolapların içine tıkıştırırım.
Yerde duran eşyaların etrafından dolanarak silerim, onları kaldırmam.
Masanın üstünü temizlemek için her şeyi başka bir masanın üstüne yığarım.
Temizliğe ara verip topladığım eşyaların arasında eski fotoğraflara dalarım.
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Son olarak toz alma rutinin nasıl?
Yukarıdan aşağıya kuralını unutup önce sehpayı, sonra üst raftaki kitapları silerim.
Elektronik aletlerin üstüne doğrudan sıvı sprey sıkar temizlerim.
Bitkilerin yapraklarındaki veya tablolardaki tozlara hiç girmem, görünen yerler yeter.