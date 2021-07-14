HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Temizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldı

Temizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldı

14.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Güneysu'da çay bahçesinde temizlik yapan 60 yaşındaki Şükrü Erbaş, bir anda göğsünde acı hissedip, kanlar içinde kaldı. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne götürülen Erbaş'ın göğsüne yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erbaş "Az öne doğru olsaydı kurşun başıma girecekti ve hayatta olmayacaktım" dedi.

Temizlik yaparken bir anda kanlar içinde kaldı, hemen hastaneye kaldırıldı

Rİze'deki olay, önceki gün, Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Şükrü Erbaş, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada, aniden kanlar içinde yere yığıldı. Ailesinin hemen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Erbaş'ın göğsüne yorgun merminin isabet edip, çıktığı belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Erbaş, yaşadıklarını anlattı.

"GÖĞSÜMDE AĞRI OLDU, KAN AKTI"

Birden göğsünden ses geldiğini anlatan Şükrü Erbaş, "Gözlüğümün camı patladı zannettim sonrasında göğsümde müthiş bir ağrı oldu. Baktım gözlük sağlam ama göğsümden kan akıyor. Vurulduğumu anladım ama bir ses duymayınca susturucu ile vurdular, diye düşündüm. Aklıma hiç yorgun mermi gelmedi. Bir kurşunu sıkan ikinciyi de sıkar, diye bekledim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Stres atayım, diye silaha sarılanlar, başkalarının canını yakıyor. Biraz başım öne doğru olsaydı kurşun başıma girmiş olacaktı ve belki de hayatta olmayacaktım” dedi.

1

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Annesini sokak ortasında darp ettiİstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Annesini sokak ortasında darp etti

"BİZİM BAŞIMIZA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİK"

Şükrü Erbaş’ın eşi Hamide Erbaş da ucuz atlatılmış olay yaşadıklarını belirterek, “Kurşun başına gelseydi çok daha farklı sonuçlar olurdu. Silah alıp sağa sola ateş ederken, merminin birilerinin canını yakacağını kimse unutmasın. Önceki yıllarda da böyle olaylar duyuyorduk ama bizim başımıza geleceğini hiç düşünmemiştik” diye konuştu.

2

Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş! Burunları bile kanamadıTakla atan araçtan inanılmaz kurtuluş! Burunları bile kanamadı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi! Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi!
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
15 temmuz 2016 tarihinde ne olmuştur?15 temmuz 2016 tarihinde ne olmuştur?
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cansız bedenini annesi buldu! Korkunç olay

Cansız bedenini annesi buldu! Korkunç olay

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Bağcılar'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

Bekçilere pompalı tüfekli saldırı! 1 Şehit, 1 Yaralı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Uygunsuz görüntülerini arkadaşına izletmiş

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Delta varyantına karşı yeni aşı mı geliyor? Kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.