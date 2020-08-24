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Temizlik yaparken bu ürünleri asla birbirine karıştırmayın! Çok büyük sorunlara yol açıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı açısından takdire şayan bir alışkanlık. Basit görünse de azami dikkat gerektiriyor. Çünkü ev temizliğinde ayrı ayrı kullanıldığında steril sonuçlar aldığınız ürünler, birbiriyle karıştırıldığında pek de sağlıklı sonuçlar üretmeyebilir. Temizliğe başlamadan önce listeye göz atmadan geçmeyin!

Temizlik yaparken bu ürünleri asla birbirine karıştırmayın! Çok büyük sorunlara yol açıyor...

COVİD-19 virüsü hayatımızın bir parçası haline gelmişken 7'den 70'e hepimiz temizlik modundayız. El ve yüz temizliğinin yanında ev temizliği de titizlenilmesi gereken bir faktör. Her ne kadar basit görünse de ev temizliği azami dikkat ve bilgi gerektiriyor. Temizlik ürünleri ayrı ayrı kullanıldığında sağladığı yarar kadar, dikkatsizce karıştırıldığında; astım, KOAH ve çeşitli akciğer hastalıklarına yol açabilir.

BU 5 KOMBİNASYONDAN KAÇINMAMIZ GEREKİYOR

ÇAMAŞIR SUYU + SİRKE:

Çamaşır suyu ve sirke karışımı en sık yapılan hatalardan bir tanesi. İki ürün karıştırıldığında klor gazı açığa çıkar ve bu gaz solunduğunda ciğerlerde asit meydana gelir. Tabii, bunun sağlıksız olduğunu anlamak için kimya lisansına sahip olmak gerekmiyor. Temas halinde ortaya çıkan semptomlar ise şöyle; gözlerde yanma, boğazda tahriş hissi, derin nefes alındığında acı duyma, öksürük ve nefes almakta zorlanma.

ÇAMAŞIR SUYU + AMONYAK:

Cam temizleyiciler ve parke cilaları gibi pek çok ev temizliği ürününde bulunan amonyağı, çamaşır suyuyla karıştırmamaya dikkat edin. Bir başka temizleyiciyle karıştırmadan önce mutlaka ürünün içeriğini inceleyin. Çamaşır suyu ve amonyak karışımı, zehirli kloramin gazı üretir ve bu gaz solunduğunda sonuçları ölümcül olabilir. Karışım göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açabilir ve acil müdahaleyi gerektirir.

LAVABO AÇICI + LAVABO AÇICI:

Önceki kullanımdan biraz ürün arttı ve siz de boşa gitmesini istemiyorsunuz. Yeni ürünle karıştırarak kullanmak istiyorsunuz... Bunu, örneğin salçayla yapacaksanız sorun olmayacaktır ama lavabo açıcılar karıştırıldığında güçlü bir kimyasal tepkimeye yol açar. Kimyasal tepkime ısı açığa çıkarır ve cildinizde ciddi yanıklara sebep olabilir. İçeriği güçlü bir kimyasal olduğundan lavabo açıcıları asla eldivensiz kullanmamalısınız. Lavabonuz hiçbir şekilde açılmayacak gibi duruyorsa da bir uzman yardımı alın. Hiçbir şey sağlığınızdan daha değerli değil.

SİRKE + OKSİJENLİ SU:

İki ürün de bulaşık makinelerinin temizliğinde kullanılır. Sirke, bulaşık makinenizdeki kötü kokuyu alırken oksijenli su ise, makinenizin içinde oluşabilen küfü yok eder. Ama iki kimyasalı da ne bulaşık makinenizde ne de başka bir şekilde kullanmak için karıştırın. Karışım asit üreterek cilt, göz ve solunum yolu tahrişine yol açabilir.

ÇAMAŞIR SUYU + TUVALET İSPİRTOSU:

Çamaşır suyu kendi başına oldukça tehlikeli bir kimyasaldır ve dolaptan çıkaracağınız herhangi bir ürünle karıştırılmamalıdır. Özellikle tuvalet ispirtosu ile çamaşır suyu karışımından kloroform benzeri bir madde elde edersiniz. Bu karışım herhangi birini bayıltacak kadar etkili olmasa da göz ve deride yanmaya yol açabilir.

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