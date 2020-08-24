Temizlik yaparken bu ürünleri asla birbirine karıştırmayın! Çok büyük sorunlara yol açıyor...

COVİD-19 virüsü hayatımızın bir parçası haline gelmişken 7'den 70'e hepimiz temizlik modundayız. El ve yüz temizliğinin yanında ev temizliği de titizlenilmesi gereken bir faktör. Her ne kadar basit görünse de ev temizliği azami dikkat ve bilgi gerektiriyor. Temizlik ürünleri ayrı ayrı kullanıldığında sağladığı yarar kadar, dikkatsizce karıştırıldığında; astım, KOAH ve çeşitli akciğer hastalıklarına yol açabilir.

BU 5 KOMBİNASYONDAN KAÇINMAMIZ GEREKİYOR

ÇAMAŞIR SUYU + SİRKE:

Çamaşır suyu ve sirke karışımı en sık yapılan hatalardan bir tanesi. İki ürün karıştırıldığında klor gazı açığa çıkar ve bu gaz solunduğunda ciğerlerde asit meydana gelir. Tabii, bunun sağlıksız olduğunu anlamak için kimya lisansına sahip olmak gerekmiyor. Temas halinde ortaya çıkan semptomlar ise şöyle; gözlerde yanma, boğazda tahriş hissi, derin nefes alındığında acı duyma, öksürük ve nefes almakta zorlanma.

ÇAMAŞIR SUYU + AMONYAK:

Cam temizleyiciler ve parke cilaları gibi pek çok ev temizliği ürününde bulunan amonyağı, çamaşır suyuyla karıştırmamaya dikkat edin. Bir başka temizleyiciyle karıştırmadan önce mutlaka ürünün içeriğini inceleyin. Çamaşır suyu ve amonyak karışımı, zehirli kloramin gazı üretir ve bu gaz solunduğunda sonuçları ölümcül olabilir. Karışım göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açabilir ve acil müdahaleyi gerektirir.