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Temizlik yaparken gözden kaçan 10 yer

Ev temizliği denildiğinde akla ilk olarak yerleri silmek, toz almak ve süpürmek geliyor. Ancak evde sık kullanılan bazı alanlar, göz önünde olmamalarına rağmen en fazla kir biriken noktalar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre düzenli temizlenmeyen bu yüzeyler, zamanla bakteri ve kir oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

Temizlik yaparken gözden kaçan 10 yer

İşte temizlik sırasında en sık gözden kaçan 10 önemli nokta...

KAPI KOLLARI

Kapı kolları, gün içerisinde en fazla temas edilen yüzeylerin başında geliyor. Ev halkının sürekli dokunduğu bu alanlar çoğu zaman temizlik rutinlerine dahil edilmiyor. Ancak hijyen açısından kapı kollarının düzenli olarak silinmesi büyük önem taşıyor.

LAMBA ANAHTARLARI

Lamba anahtarları da benzer şekilde sık kullanılan ancak çoğu zaman unutulan yüzeylerden biri. Özellikle mutfak ve banyo gibi alanlarda sürekli kullanılan anahtarlar, zamanla kir ve bakteri birikimine neden olabiliyor.

KUMANDALAR

Evlerde bulunan televizyon, klima ve diğer elektronik cihaz kumandaları da en çok temas edilen eşyalar arasında yer alıyor. Ortak kullanım nedeniyle sıkça kirlenen kumandaların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

Temizlik yaparken gözden kaçan 10 yer 1

ÇÖP KOVALARI

Çöp kovalarında yalnızca poşetin değiştirilmesi yeterli olmuyor. Kovanın iç kısmı ve kapağı zamanla kirlenebiliyor. Düzenli temizlenmeyen çöp kovalarında bakteri oluşumu görülebileceği için detaylı temizlik ihmal edilmemeli.

SÜPÜRGE

Temizlikte kullanılan süpürgeler de zamanla kirleniyor. Süpürgenin hem iç hem de dış yüzeylerinin temizlenmesi gerekiyor. Aynı durum mop ve diğer temizlik ekipmanları için de geçerli.

Temizlik yaparken gözden kaçan 10 yer 2

BUZDOLABI

Buzdolaplarının iç bölümleri sık sık temizlense de kapı lastikleri çoğu zaman gözden kaçıyor. Yemek kalıntıları ve kirlerin birikebildiği bu bölümler, hijyen açısından düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmeli.

LAVABO ALTI

Mutfak ve banyolarda lavabo içleri temizlense de lavabo altları ve musluk çevreleri çoğu zaman ihmal ediliyor. Oysa bu alanlar da zamanla kirlenerek detaylı temizlik gerektirebiliyor.

Temizlik yaparken gözden kaçan 10 yer 3

YATAK ALTLARI

Yatak altları evde en fazla toz biriken noktalar arasında bulunuyor. Ancak bu alanlar genellikle yüzeysel şekilde temizleniyor ya da tamamen unutuluyor. Yatak başlıkları da benzer şekilde toz tutan bölgeler arasında yer alıyor.

MUTFAK DOLAPLARI

Mutfak dolapları ve özellikle dolap kulpları da sık temas nedeniyle kirlenmeye açık alanlardan biri. Yemek hazırlığı sırasında yağlı veya kirli ellerle dokunulan kulpların düzenli ve detaylı şekilde temizlenmesi öneriliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çamaşır makineleri de ev temizliğinde sıklıkla ihmal edilen alanlar arasında bulunuyor. Deterjan gözü ve kapak lastikleri zamanla kir ve kalıntı biriktirebiliyor. Bu nedenle her kullanım sonrasında bu bölümlerin temizlenmesi, belirli aralıklarla da makinenin kendi temizleme programlarının çalıştırılması tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik
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