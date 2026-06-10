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Temizlik yaparken kaç kalori yaktığını hesaplıyoruz!

Kimimiz temizlik yaparken 20 dakikada pes ediyor, kimimiz de “Hazır başlamışken şurayı da yapayım!” deyip tüm evi baştan yaratıyor. Özellikle süpürme, yer silme ve banyo temizliği derken fark etmeden ciddi enerji harcıyoruz. Peki sen temizlik yaparken ortalama kaç kalori yakıyorsun? Gel, birlikte öğrenelim. 👇

Temizlik yaparken kaç kalori yaktığını hesaplıyoruz!

Temizlik yaparken kaç kalori yaktığını hesaplıyoruz!

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Temizliğe ilk nereden başlarsın?

Temizliğe ilk nereden başlarsın?
Önce odalara girerim en son salon ve diğer yerler.
Önce mutfak ve banyo!
Salondan başlarım.
En dağınık yer neresiyse oradan başlarım.
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Peki, temizlik rutinin nasıl?

Peki, temizlik rutinin nasıl?
Haftada 2 gün her yeri temizlerim.
Haftada bir detaylı temizlik yaparım, yeterli.
Ortalık dağılmaya başladığı an süpürgeyi elime alırım.
Belli bir rutinim yok, ne zaman canım isterse!
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Seni en çok yoran temizlik işi hangisi?

Seni en çok yoran temizlik işi hangisi?
Yerleri silmek...
Cam silmek! Asla bitmeyen bir iş gibi.
Banyo ve mutfak temizliği.
Evi süpürmek en yorucu olanı!
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Evi, ortalama ne kadar sürede temizlersin?

Evi, ortalama ne kadar sürede temizlersin?
Hızlı hızlı yaptığım için 1 saatten az sürer!
Yorulsam bile devam ederim o yüzden 1 saatte biter!
Sık sık mola verdiğim için 2 saati bulur!
Detaylı temizliğe giriştiğim zaman 1 günümü alır!
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Söyle bakalım, temizlik yaparken kendini nasıl motive edersin?

Söyle bakalım, temizlik yaparken kendini nasıl motive edersin?
Müziği açar, işlere girişirim.
Televizyondan bir program açar, işime bakarım.
Hiçbir şey yapmam, sadece temizliğe odaklanırım.
"Bir an önce bitsin de keyfime bakayım." düşüncesi yeteri kadar motive eder! 😂
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Temizlik bittikten sonra nasıl hissedersin?

Temizlik bittikten sonra nasıl hissedersin?
Pilim biter, koltuğa yığılırım.
Rahatlamış hissederim.
Hala eksik varmış gibi gelir. 🙄
Sonuçla gurur duyarım, keyfim yerine gelir.
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Söyle bakalım, evin ne kadar sürede tekrar dağılır?

Söyle bakalım, evin ne kadar sürede tekrar dağılır?
Aynı gün içinde... 😢
Birkaç güne dağılmaya başlar.
En az 1 hafta aynı şekilde kalır.
Sürekli topladığım için dağılmaya fırsat olmuyor!
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Son olarak, temizlik senin için ne ifade ediyor?

Son olarak, temizlik senin için ne ifade ediyor?
Benim için küçük çaplı bir spor gibi!
Mecburen yaptığım bir iş...
Kafa dağıtma yöntemi!
Hem kendimi hem de evimi resetlediğim bir iş!
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