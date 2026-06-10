Temizlik yaparken kaç kalori yaktığını hesaplıyoruz!

Önce odalara girerim en son salon ve diğer yerler.

Belli bir rutinim yok, ne zaman canım isterse!

Cam silmek! Asla bitmeyen bir iş gibi.

3/8 Seni en çok yoran temizlik işi hangisi?

Yorulsam bile devam ederim o yüzden 1 saatte biter!

4/8 Evi, ortalama ne kadar sürede temizlersin?

"Bir an önce bitsin de keyfime bakayım." düşüncesi yeteri kadar motive eder! 😂

Hiçbir şey yapmam, sadece temizliğe odaklanırım.

5/8 Söyle bakalım, temizlik yaparken kendini nasıl motive edersin?

7/8 Söyle bakalım, evin ne kadar sürede tekrar dağılır?

8/8 Son olarak, temizlik senin için ne ifade ediyor?