Temizlik yaparken kaç kalori yaktığını hesaplıyoruz!

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Temizliğe ilk nereden başlarsın?
Önce odalara girerim en son salon ve diğer yerler.
En dağınık yer neresiyse oradan başlarım.
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Peki, temizlik rutinin nasıl?
Haftada 2 gün her yeri temizlerim.
Haftada bir detaylı temizlik yaparım, yeterli.
Ortalık dağılmaya başladığı an süpürgeyi elime alırım.
Belli bir rutinim yok, ne zaman canım isterse!
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Seni en çok yoran temizlik işi hangisi?
Cam silmek! Asla bitmeyen bir iş gibi.
Banyo ve mutfak temizliği.
Evi süpürmek en yorucu olanı!
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Evi, ortalama ne kadar sürede temizlersin?
Hızlı hızlı yaptığım için 1 saatten az sürer!
Yorulsam bile devam ederim o yüzden 1 saatte biter!
Sık sık mola verdiğim için 2 saati bulur!
Detaylı temizliğe giriştiğim zaman 1 günümü alır!
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Söyle bakalım, temizlik yaparken kendini nasıl motive edersin?
Müziği açar, işlere girişirim.
Televizyondan bir program açar, işime bakarım.
Hiçbir şey yapmam, sadece temizliğe odaklanırım.
"Bir an önce bitsin de keyfime bakayım." düşüncesi yeteri kadar motive eder! 😂
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Temizlik bittikten sonra nasıl hissedersin?
Pilim biter, koltuğa yığılırım.
Hala eksik varmış gibi gelir. 🙄
Sonuçla gurur duyarım, keyfim yerine gelir.
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Söyle bakalım, evin ne kadar sürede tekrar dağılır?
Birkaç güne dağılmaya başlar.
En az 1 hafta aynı şekilde kalır.
Sürekli topladığım için dağılmaya fırsat olmuyor!
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Son olarak, temizlik senin için ne ifade ediyor?
Benim için küçük çaplı bir spor gibi!
Mecburen yaptığım bir iş...
Hem kendimi hem de evimi resetlediğim bir iş!