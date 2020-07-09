Temizlikte tıraş köpüğü kullanmayı denediniz mi? Sonuçtan çok memnun kalacaksınız...

Tıpkı kıyafetler gibi halılar ve döşemelerdeki lekeler için de tıraş kremini tercih edebilirsiniz. Araba koltukları için bile! Tıraş kremini lekenin üzerine sıkıp biraz bekletin. Krem kuruduktan sonra nemli bir bezle silip isterseniz süpürün.

Ev temizliği için alternatif çözüm önerilerinde ilk adres hep mutfak olmuştur. Karbonat ve sirke ile yapabileceklerimizin sınırı yok gibi. Artık sadece yemekler için değil cilt bakımı ve temizlik için de zeytinyağı mucizesine güvenebiliriz. Şimdi hiç ummadığınız varlığında çok da haberdar olmadığınız tıraş kreminin faydalarını keşfetme zamanı! Kahvenize eşlik edecek yazımızı okuduktan sonra tıraş kremini eşinizden daha çok seveceksiniz!

3. AYNALARDAKİ SU LEKELERİNE VE BUHARA VEDA EDİN

Aynalardaki su lekeleri mi yoksa makyajınızı yapmak üzereyken buğulu bir ayna ile karşılaşmak mı daha can sıkıcı bilemiyoruz ama ikisinin de çözümü aynı: Tıraş kremi. Duş sonrası aynaların buğulanmasını önlemek için bir miktar tıraş kremini aynaya yayarak nemli bir sünger ile silebilirsiniz. Bu küçük hileyi gözlük camları ve duş kabinleri için de uygulayabilirsiniz.

4. ARMATÜRLERİ PARLATIN

Birçok aşındırıcı temizlik malzemesinin vadettiği parlak ve lekesiz armatürler için de tıraş kremine güvenebilirsiniz. Bir parça tıraş kremini mikrofiber beze sıkarak tüm muslukları silebilirsiniz. Özellikle sert, kireçli sulardan kaynaklı su lekelerinin kaybolduğunu göreceksiniz.

5. ANKASTRE VE ÇELİK YÜZEYLERİ ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Ankastre fırınlar ve çelik yüzeyleri çizmeden ve parmak izi bırakmadan temizlemek için de bir parça tıraş kremi yeterli olacaktır. Bir miktar tıraş kremini temizlemek istediğiniz yüzeye yayıp süngerle silin. Mikrofiber bez ile kurulayarak aradığınız parlaklığa ulaşabilirsiniz.