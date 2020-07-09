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Temizlikte tıraş köpüğü kullanmayı denediniz mi? Sonuçtan çok memnun kalacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik söz konusu olunca yaratıcılıkta sınır yok! Tıpkı bir dejavu gibi tekrarlanan ev temizliği için bazı kestirmeleri hep birlikte keşfettik. Bütçe dostu ve ev yapımı temizlik ürünleri ile daha az kimyasala maruz kalmayı başardık. Bitti mi? Tabii ki hayır! Şimdi sıra beylerde. Korkmayın, ellerine süpürgeyi toz bezini verip "sıra sende" demiyoruz. Sadece tıraş köpüklerine ihtiyacımız var.

Temizlikte tıraş köpüğü kullanmayı denediniz mi? Sonuçtan çok memnun kalacaksınız...

Ev temizliği için alternatif çözüm önerilerinde ilk adres hep mutfak olmuştur. Karbonat ve sirke ile yapabileceklerimizin sınırı yok gibi. Artık sadece yemekler için değil cilt bakımı ve temizlik için de zeytinyağı mucizesine güvenebiliriz. Şimdi hiç ummadığınız varlığında çok da haberdar olmadığınız tıraş kreminin faydalarını keşfetme zamanı! Kahvenize eşlik edecek yazımızı okuduktan sonra tıraş kremini eşinizden daha çok seveceksiniz!

1. MAKYAJ LEKELERİNİ KOLAYCA ÇIKARIN

Makyajınızı silmeyi unuttuğunuzu bembeyaz tişörtün yakasına bulaşan fondöten lekesinden fark etmenin değeri paha biçilemezdir, değil mi? Hele ruj lekeleri! Artık üzülmeyin, lekeyi fark eder etmez üzerine tıraş kremi sıkıp biraz bekletin. Yıkadıktan sonra lekeden eser kalmadığını göreceksiniz.

2. HALI VE DÖŞEMELERDEKİ LEKELERDEN KURTULUN

Tıpkı kıyafetler gibi halılar ve döşemelerdeki lekeler için de tıraş kremini tercih edebilirsiniz. Araba koltukları için bile! Tıraş kremini lekenin üzerine sıkıp biraz bekletin. Krem kuruduktan sonra nemli bir bezle silip isterseniz süpürün.

3. AYNALARDAKİ SU LEKELERİNE VE BUHARA VEDA EDİN

Aynalardaki su lekeleri mi yoksa makyajınızı yapmak üzereyken buğulu bir ayna ile karşılaşmak mı daha can sıkıcı bilemiyoruz ama ikisinin de çözümü aynı: Tıraş kremi. Duş sonrası aynaların buğulanmasını önlemek için bir miktar tıraş kremini aynaya yayarak nemli bir sünger ile silebilirsiniz. Bu küçük hileyi gözlük camları ve duş kabinleri için de uygulayabilirsiniz.

4. ARMATÜRLERİ PARLATIN

Birçok aşındırıcı temizlik malzemesinin vadettiği parlak ve lekesiz armatürler için de tıraş kremine güvenebilirsiniz. Bir parça tıraş kremini mikrofiber beze sıkarak tüm muslukları silebilirsiniz. Özellikle sert, kireçli sulardan kaynaklı su lekelerinin kaybolduğunu göreceksiniz.

5. ANKASTRE VE ÇELİK YÜZEYLERİ ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Ankastre fırınlar ve çelik yüzeyleri çizmeden ve parmak izi bırakmadan temizlemek için de bir parça tıraş kremi yeterli olacaktır. Bir miktar tıraş kremini temizlemek istediğiniz yüzeye yayıp süngerle silin. Mikrofiber bez ile kurulayarak aradığınız parlaklığa ulaşabilirsiniz.

6. KİRLİ ELLERİ BEYAZ BİR BULUTLA KAPLAYIN

Bir hafta sonu eğlencesi olarak arabanın motoru ya da lastikleri ile uğraşmayı seçen kocanızın, yağlı ve kapkara ellerinin havluda bırakacağı lekelerle uğraşmak istemiyorsanız tıraş kremini seçin! Sabunla yıkamadan önce elleri tıraş kremi ile ovmak tüm yağ ve kiri akıtacaktır. Bu işe yarar yöntemi siz de özellikle kırmızı renkli ojelerin elinize bulaşan kısımlarından kurtulmak için tercih edebilirsiniz.

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