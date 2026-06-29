Temmuz ayında burçlara uğur getirecek günler açıklandı

Astrologlara göre özellikle para, aşk, kariyer ve yeni başlangıçlar konusunda bazı tarihler öne çıkıyor. İşte Temmuz ayında burçların değerlendirmesi gereken uğurlu günler...

KOÇ

5, 12 ve 24 Temmuz

İş görüşmeleri, yeni başlangıçlar ve maddi konular açısından şanslı etkiler öne çıkıyor. Özellikle 24 Temmuz'da beklenmedik fırsatlar gündeme gelebilir.

BOĞA

7, 16 ve 29 Temmuz

Ev, aile ve finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir beklenen bir haber bu tarihlerde gelebilir.

İKİZLER

3, 11 ve 25 Temmuz

İletişim, eğitim ve sosyal çevre alanlarında şanslı etkiler dikkat çekiyor. Yeni tanışmalar ve iş birlikleri gündeme gelebilir.

YENGEÇ

9, 17 ve 26 Temmuz

Doğum günü dönemini yaşayan Yengeçler için Temmuz ayı oldukça güçlü etkiler taşıyor. Para ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşanabilir.

ASLAN

10, 18 ve 30 Temmuz

Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte şans kapıları aralanıyor. Özellikle 30 Temmuz yeni başlangıçlar için dikkat çekiyor.

BAŞAK

6, 14 ve 27 Temmuz

Uzun süredir ertelenen planlar için uygun zamanlar. Kariyer ve sağlık konularında olumlu gelişmeler yaşanabilir.

TERAZİ

8, 15 ve 28 Temmuz

Sosyal çevre, dostluklar ve ilişkiler açısından şanslı günler. Beklenmedik teklifler gündeme gelebilir.

AKREP

4, 13 ve 22 Temmuz

İş hayatında görünürlük artıyor. Emeklerinin karşılığını almak isteyen Akrepler için önemli fırsatlar söz konusu olabilir.

YAY

2, 19 ve 31 Temmuz

Seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularda şanslı etkiler öne çıkıyor. Ayın son günü oldukça güçlü görünüyor.

OĞLAK

1, 20 ve 29 Temmuz

Finansal konular ve ortaklı işler açısından destekleyici etkiler var. Borçlar ve yatırımlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

KOVA

7, 21 ve 30 Temmuz

İkili ilişkiler ve ortaklıklar açısından dikkat çekici fırsatlar gündemde. Yeni bir ilişki başlayabilir.

BALIK

5, 18 ve 27 Temmuz

İş hayatı, günlük düzen ve sağlık konularında olumlu etkiler ön planda. Beklenen haberler gelebilir.

Not: Astrolojik yorumlar bilimsel bir öngörü değil, eğlence amaçlı değerlendirmelerdir. Bu içerik genel burç yorumlarına dayanmaktadır.