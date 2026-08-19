Kireç tutan musluklara bunu uygulayın! 20 dakikada yumuşatıp kireci atıyor

Kireç, suyun buharlaşmasının ardından geride kalan kalsiyum ve magnezyum minerallerinden oluşuyor. Zaman içinde bu mineraller suyun sürekli temas ettiği yüzeylerde sert ve tebeşirimsi bir tabakaya dönüşüyor. Bu nedenle musluklar ve lavabolar kirecin en sık görüldüğü yerlerin başında geliyor. Ancak aynı problem su ısıtıcılarında, duş başlıklarında ve tuvaletlerde de ortaya çıkabiliyor.

MUSLUKTAKİ KİREÇ İÇİN BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ

Kireç temizliğinde sert ağartıcılar ve güçlü kimyasallar yerine doğal yöntemlerden de yararlanılabiliyor. Temizlik uzmanları doğal temizlik için beyaz sirke, yumuşak bir bez veya sünger, yumuşak kıllı bir diş fırçası ve bir kase kullanarak kireçten doğal yolla arınmayı sağlayabiliyor.

Beyaz sirke doğal temizleyici görevi görürken bez veya sünger yüzeyi nazikçe temizlemek için kullanılıyor. Diş fırçası ise musluğun bezle ulaşılması güç küçük noktalarındaki kalıntıları çıkarmaya yardımcı oluyor.

Temizlik için kullanılan diş fırçasının daha sonra yanlışlıkla ağız bakımında kullanılmaması için diğer diş fırçalarından kesinlikle ayrı tutulması veya işlemden sonra atılması öneriliyor.

İNATÇI KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle bir kase beyaz sirkeyle dolduruluyor. Musluğun kireç kaplı ve çıkarılabilen parçaları sirkenin içerisinde tamamen kalacak şekilde bekletiliyor. Sirkenin kireç tabakasını çözebilmesi için en az 30 dakika beklemek gerekiyor. Çok kalın ve uzun süredir birikmiş kireçlerde bekleme süresi daha uzun tutulabiliyor.

Bekleme işleminin ardından yumuşayan kireç, yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalanıyor. Son aşamada yüzey temiz suyla iyice durulanıyor ve temiz bir bezle tamamen kurulanıyor. Özellikle yüzeyi hassas, kaplamalı veya doğal taştan yapılmış musluk ve tezgahlarda sirke kullanmadan önce üreticinin bakım talimatlarını kontrol etmek önemli; asit bazı yüzeylere zarar verebilir.