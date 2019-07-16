HABER

Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir grup genç, Temmuz sıcağına rağmen erimeyen karda kayarak doyasıya eğlendi.Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Sarıkaya (Çiğ) köyü sınırlarında kalan 2 bin 550 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde bulunan Ulubaba Türbesi’ne gelen gençler, hem türbeyi ziyaret etti hem de kartopu oynadı.

Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

Adıyaman’da bir grup genç, Temmuz sıcağına rağmen erimeyen karda kayarak doyasıya eğlendi.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Sarıkaya (Çiğ) köyü sınırlarında kalan 2 bin 550 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde bulunan Ulubaba Türbesi’ne gelen gençler, hem türbeyi ziyaret etti hem de kartopu oynadı. Ulubaba Türbesi’ne gelen bir grup genç daha sonra zirvede bulunan kar birikintisini gördü. Kış ayında Adıyaman’a yağmayan karın hasretini çeken gençler, kar birikintisi üzerinde kartopu oynadı. Oldukça keyifli dakikalar yaşayan gençler kaymayı da ihmal etmedi. Kayarak düşen gençlerin o keyifli anları ise saniye saniye kaydedildi.
Keyifli dakikalar yaşayan gençler, ilk defa yaz ayında kar topu oynadıklarını dile getirdi.

Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

PARTNERGöğüslerinizin büyük görünmesi için...Göğüslerinizin büyük görünmesi için...
İşte Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleriİşte Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri
Bursa Şehir Hastanesi ilk güne 2500 randevu ile başladıBursa Şehir Hastanesi ilk güne 2500 randevu ile başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.