Temmuz ayında gençlerin kar keyfi

Adıyaman’da bir grup genç, Temmuz sıcağına rağmen erimeyen karda kayarak doyasıya eğlendi.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Sarıkaya (Çiğ) köyü sınırlarında kalan 2 bin 550 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde bulunan Ulubaba Türbesi’ne gelen gençler, hem türbeyi ziyaret etti hem de kartopu oynadı. Ulubaba Türbesi’ne gelen bir grup genç daha sonra zirvede bulunan kar birikintisini gördü. Kış ayında Adıyaman’a yağmayan karın hasretini çeken gençler, kar birikintisi üzerinde kartopu oynadı. Oldukça keyifli dakikalar yaşayan gençler kaymayı da ihmal etmedi. Kayarak düşen gençlerin o keyifli anları ise saniye saniye kaydedildi.

Keyifli dakikalar yaşayan gençler, ilk defa yaz ayında kar topu oynadıklarını dile getirdi.



