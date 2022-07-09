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Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

08.07.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı ve pürüzsüz bir cilt görünümüne giden yol, güzellik malzemelerinden geçiyor. Saç, vücut ve yüz gibi farklı kategorilerde birçok farklı ürün bulunuyor. Bunlardan hangisini satın alacağınıza karar veremiyor, ''En etkili güzellik ürünleri hangileri?'' sorusu kafanızı karıştırıyor olabilir. Neyse ki temmuz ayı boyunca almanıza değecek, uzmanlar tarafından önerilen en etkili güzellik malzemelerini sizler için derledik. Haydi, detaylara.

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Yumuşacık ve parlak bir cilt, ipeksi pürüzsüzlükte canlı saçlar şüphesiz her kadının hayallerini süslüyor. Bunun için bakım rutininizde ve makyaj yaparken etkili ürünleri kullanarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Kullandığınızda etkilerine inanamayacağınız yüz kremi, dudak nemlendiricisi, saç ve vücut yağı, eyeliner, allık ve bronzer gibi ürünleri bir araya getirdik. Mutlaka denemeniz gereken güzellik ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Leke karşıtı ve SPF 30 koruma faktörü etkili: La Roche-Posay Pigmentclar Cream

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

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Koyu lekeler, giderilmesi en zor leke türleri arasında yer alıyor. Özellikle güneş ışınlarının daha dik geldiği yaz aylarında leke oluşumunu önlemek için etkili ürünler kullanmak gerekiyor. La Roche-Posay Pigmentclar UV SPF30, yerleşik koyu leke görünümünü azaltmaya ve cilt tonunu uzun süre boyunca eşitlemeye yardımcı oluyor. Özel formüllü nemlendirici; kirlilik, uzun UVA ve oksidasyona karşı üçlü koruma sağlamak için pigmentclar fe-resorsinol koyu leke görünümü karşıtı kompleksi ve gelişmiş UV filtreleme sistemiyle bir araya geliyor. Ürünün kirlilik karşıtı yapısı, kirliliği meydana getiren partiküllerin cilde yapışmasını önlüyor. Ürünü her sabah temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

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2. Güneşin sıcaklığını teninizde hissedin: Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Yaz aylarında bronz cildi sevmeyen yok, değil mi? Sıcak bir cildin olmazsa olmaz makyaj malzemesi de tabii ki bronzer'lar. Murumuru yağı ile zenginleştirilmiş ultra lüks formüllü Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer, eşsiz kremsi yapısı ile cildi nemlendirerek ipeksi bir yumuşaklık sağlıyor. Özellikle yaz aylarında elinizden düşürmeyeceğiniz bronzer; yumuşacık yapısı sayesinde cilt ile kolayca bütünleşiyor, cildin canlı ve doğal bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Ürünün ambalajında bulunan ayna ve fırça sayesinde nerede olduğunuz fark etmeksizin her yerde kolayca uygulama yapabilirsiniz.

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3. Parlak saç ve cilt için ihtiyacınız olan tek ürün: Nuxe Huile Prodigieuse Çok Amaçlı Kuru Yağ

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Deniz ve güneş derken yüzünüz, vücudunuz ve saçlarınız kuruyorsa çok amaçlı bir ürün önerimiz var. Tüm cilt tipleri için uygun Nuxe Huile Prodigieuse Çok Amaçlı Kuru Bakım Yağı, cildi besliyor ve nemlendirmeye yardımcı oluyor. Vücut ve saç için kullanılabilen ürün, cilt üzerinde koruyucu tabaka oluşturuyor ve tüm saç tiplerine bakım sağlayarak saçı besliyor. Cam şişesiyle oldukça şık görünürken etkileyici kokusuyla büyülüyor. Her mevsim kullanıma uygun olan ürünü kullananlar oldukça memnun kalıyor. Siz de saçlarınızı ve cildinizi beslemek için Nuxe markalı kuru yağı tercih edebilirsiniz.

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4. Kuru ve çatlamış dudaklara onarıcı ve ferahlatıcı etki: Blistex Medplus Stick

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Dudaklar, farklı etkenlere bağlı olarak kuruyabiliyor. Uzmanların dudak bakımı için şiddetle önerdiği ürünlerin başında ise Blistex MedPlus geliyor. Ürün, kuru ve çatlamış dudakları hızlıca nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olmak için özel olarak formüle ediliyor. İçeriğindeki mentol, okaliptüs ve kafur; çatlamış dudakları onararak dudaklara kaybettiği nemi geri kazandırıyor. Aynı zamanda ferahlatıcı etki sağlarken dudakların üzerinde koruyucu bariyer oluşturmayı destekliyor. SPF 15 güneş faktörlü ürün sayesinde sıcak yaz aylarında dudaklarınızı güneşin zararlı etkilerin koruyabilirsiniz. Ürünün mineral yağ içermediğini de söylemeden geçmeyelim.

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5. Canlı ve parlak saçlara kavuşmak herkesin hakkı: Moroccanoil Treatment Argan Bakım Yağı

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Yıpranmış ve kuru saçlarınızı tek bir ürünle eski canlılığına döndürmek istiyorsanız tam size göre bir önerimiz var. Moroccanoil Treatment Bakım Yağı, en kaliteli ve etkili ürünler arasında yer alıyor. Ürün, çevresel etkenlerin yanı sıra boya gibi kimyasallardan ve ısıl işlemden zarar gören saçı da canlandırıp tazeliyor. Saçın elektriklenmesini kontrol altına alıyor, esnekliğini arttırıyor, saça parlaklık ve yumuşaklık kazandırıyor. Ürünün antioksidan, vitamin ve proteinler açısından zengin olan formülü alkol içermiyor. Hem ıslak hem kuru saçlar için uygun olan ürünü ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz.

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6. Eyeliner çekmekte zorlananların bile tek harekette uygulayabileceği: NYX Professional Makeup Epic Ink Liner Black

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Belirgin ve çekik görünen gözlerin olmazsa olmazı tabii ki eyeliner. Dünya çapında en çok sevilen ve en çok satan eyeliner olan Nyx Professional Makeup Epic Ink Liner, uzmanlar tarafından öneriliyor. Suya dayanıklı olan ürün, doğal görüntü sevenler için çok uygun bir tercih oluyor. İncecik ucu ve esnek yapısı sayesinde kullanım esnasında gözlere zarar vermiyor ve gözleri acıtmıyor. Üstelik akma ve bulaşma yapmayan yapısı sayesinde göz kapağına sabitlenip gün boyu kalıyor. Ürünün yoğun renk pigmentasyonu sayesinde tek dokunuşla kusursuz çizgiler çekebilirsiniz.

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7. Pürüzsüz vücut için: Clarins Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Yaz sıcaklarının gelmesiyle şort, elbise ve etek gibi kıyafetler dolaptan çıkmaya başladı. Yazlık giysileri giyerken pürüzsüz ve yumuşacık cilde ihtiyaç duyuyorsanız bakım rutininize mutlaka peeling eklemelisiniz. Uzmanlar tarafından önerilen Clarins Exfoliating Body Scrub; cildi pürüzsüzleştiriyor, yumuşatıyor ve taze görünüm sağlıyor. İçeriğindeki bambu tozları; ölü hücreleri ve pürüzlü cildi nazikçe temizliyor, cilt dokusunu arındırıyor. Ferahlatıcı, nemlendirici ve eksfoliye edici bakımı bir arada sunan ürünü pul pul dökülen, kuru ve cansız cilde sahipseniz mutlaka edinmelisiniz. Böylece cildinize hak ettiği bakımı yapabilirsiniz.

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8. Aydınlık, canlı ve parlak cildin olmazsa olmazı: Murad Essential C Day Moisture SPF 30

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

C vitaminin saymakla bitmeyen faydalarını bilmeyen yok, değil mi? Canlı ve ışıltılı cilde sahip olmak istiyorsanız bakım rutininize C vitamini içerikli bir ürün eklemelisiniz. Murad Essantial-C Day Moisture SPF 30; içeriğindeki zengin C vitamini, ginkgo biloba özü ve antioksidanlar ile cildi nemlendiriyor ve çevresel faktörlerin yaşlandırıcı etkilerine karşı etkili koruma sağlıyor. Aynı zamanda SPF 30 faktörü sayesinde cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili olarak koruyor. Ürünü gündüz rutininize ekleyerek cildinizin daha sağlıklı, aydınlık ve ışıltılı görünmesini sağlayabilirsiniz.

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9. Doğal görünümlü allık: Missha APIEU Juicy-Pang Water Blusher

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

Likit makyaj malzemeleri cilt ile kolayca bütünleştiği için özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Likit allıklar arasında sık sık tercih edilen Missha Apieu Juicy-Pang Water Blusher, nemli ve doğal görünümlü meyve renklerini teninize sunuyor. Likit allığın temel içerik listesinde meyve suyu kompleksi, nemlendirici kompleks ve Bulgaristan gül suyu bulunuyor. Nemli ve hafif yapısı sayesinde cildinizle kolayca bütünleşip lekelenme yapmıyor. Yanak hattına hoş bir derinlik kazandıran ürün, uzun süre kalıcılık sunuyor ve yağlanmaya neden olmuyor. Ürünün simli yapısından dolayı şişenin içinde çökme ve yapışma gibi durumlar oluşabileceği için allığı kullanmadan önce iyice çalkalamanız öneriliyor.

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10. Onarılmış güçlü saçlar: Olaplex Bond Maintenance No:4 Bağ Bakım Şampuanı

Temmuz boyunca almanıza değecek uzmanlar tarafından önerilen güzellik malzemeleri

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Kimyasal işlemler esnasında saçlarınızda hasarlar meydana gelmişse ihtiyacınız olan şey Olaplex Bond Maintenance No:4 Bağ Bakım Şampuanı. Yoğun etkili ürün, içeriğindeki bis-aminopropyl digycol dimaleate sayesinde kimyasal işlem sırasında bozulmuş saç bağlarını onararak hasarların onarılmasını ve saçın korunmasını sağlıyor. Sadece Olaplex ürünlerinde bulunan madde, saç gençleştirici etki de sunuyor. Gliserin, nemini kaybetmiş saçları doğal yollardan nemlendiriyor. Panthenol ise saç tellerini kalınlaştırıp saça esnekliğini kazandırıyor. Sülfat, paraben ve glüten içermeyen ürünü kullanarak saçlarınızın daha güçlü ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Daha etkili sonuç almak için rutininizi Olaplex No:5 Bond Saç Kremi ile tamamlayabilirsiniz.

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cilt bakımı güzellik kişisel bakım ürünleri temmuz
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