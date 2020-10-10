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Tencent Music liderliği aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Herkesin merak ettiği en çok kazanan müzik platformu, sonunda belli oldu. Lider olan olan isim gerçekten de sürpriz niteliğinde.

Tencent Music liderliği aldı

Bu yılın ikinci yarısında en çok kazanan müzik platformu ile birlikte çevrimiçi müzik sektörünün toplam geliri 6,7 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2020 yılının tamamı olarak bakarsak yaklaşık yüzde 13 civarında bir artış yaşandığı söylenebilir. Ancak 2020 yılının ikinci yarısında yüzde 2 gibi bir düşüş ortaya çıktı. Bu durum aynı zamanda pandemi sürecine bağlanabilir fakat müzik endüstrisi zaten her yıl ilerleme yakalamayı başarıyordu.

QQ Music, Kuwo ve Kugoi gibi platformlara sahip olan Tencent Music, pazar payının yüzde 26 gibi bir oranını elinde tutmayı başarıyor. Pazar payı yüzde 12 oranında olan Spotify ise ikinciliği göğüsledi. Her iki şirket de çevrimiçi müzik sektöründe uzun bir süredir kendisini belli ediyordu.

Tencent Music ve Spotify gibi kuruluşların hemen ardından YouTube Music geldi. Bu platform yüzde 10 pazar payı sayesinde sektörde üçüncülüğe kadar yükseldi. Ücretli abonelik bakımından değerlendirmek gerekirse Spotify lider diyebiliriz. Sektördeki abonelerin yüzde 34 gibi bir bölümü Spotify’de diyebiliriz. Apple Music ise yüzde ile ikinci sırada yer alıyor. Böylece sadece- farklı şirketin piyasayı domine ettiğini görmek mümkün.

Koronavirüs nedeniyle bu tür müzik platformlarında çok büyük bir rağbet yaşanmıştı. Şimdi ise bunun kademe kademe geriye doğru gittiğini görüyoruz. Ancak yine de genel olarak önemli bir artış olduğu söylenebilir. Sizce bu tür müzik platformları içerisinde sizin favoriniz hangisi?

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