Tencerelerdeki yağ lekesi nasıl çıkar? Tencerelerdeki yağ lekesi nasıl temizlenir? Tencerelerdeki yağ lekesini çıkartma yöntemleri

Lekeler, birçok alanda mücadele edilen ve hijyenik açıdan kabul görmeyen düşmanlar olarak algılanır. Leke çıkarma işlemi için birçok farklı yöntem ve birbirinden değişik ürünler mevcuttur. Bu işlemde her yüzey için farklı ürünler ve yöntemler uygulanır. Öte yandan leke tiplerine göre kullanılması gereken metod ve ürünler de değişiklik gösterir. Bunlar arasında yer alan yağ lekeleri en zor çıkan lekelerden biri olarak bilinir. Bilhassa lekenin oluştuğu anda temizlenmemesi ve bir süre beklemesi temizliği daha zor hale getirir. Bu noktada tencerelerde meydana gelen yağ lekelerinin nasıl giderileceği merak edilmektedir.

Tencerelerdeki yağ lekesi nasıl temizlenir?

Yağ lekeleri genellikle pişirme işlemi esnasında sıçrayan yağlardan kaynaklanır. Bilhassa kızartma yaparken tencerenin dış yüzeyine sıçrayan yağlar, hemen temizlenmediği takdirde kuruyarak kalıcı lekelere dönüşürler. Bu lekeler tencerenin görünümünü bozarken aynı zamanda hijyen sorunlarına da yol açar. Bu nedenle yağ lekelerini önlemek için öncelikle pişirme sürecinde dikkatli olunmalıdır. Bununla beraber her pişirme sonrasında tencereyi silmek lekelerin kalıcı hale gelmesini önler.

Tencerelerdeki yağ lekelerini temizleme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Sirke ve su karışımı

Bir miktar beyaz sirke suyla karıştırılarak elde edilen karışım yağ lekelerinin üzerine uygulanır. Sirkenin asitli yapısı sayesinde yağ lekeleri yumuşar. Biraz bekledikten sonra sünger yardımıyla lekeli bölgeler yavaşça ovalanır ve durulanır.

2. Karbonat ve limon

Karbonat ve limon suyu karışımı yağ lekelerini temizleme işleminde oldukça etkili bir yöntemdir. 1 çay kaşığı karbonat ve bir limonun suyu karıştırılarak macun elde edilir. Bu karışım lekelere uygulandıktan sonra 10-15 dakika kadar beklenir ve su ile durulanır.

3. Kimyasal temizlik ürünleri

Doğal yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda marketlerde satılan ve yağ lekeleri için özel olarak üretilmiş temizlik ürünleri de denenebilir. Bu ürünlerin kullanımı, talimatlara göre güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Güvenli şekilde kullanılan kimyasal ürünler temizlikte etkili sonuçlar sağlayabilir.