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Tenis yıldızı Boris Becker 2,5 yıl hapse mahkum edildi

29.04.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tenis dünyasının bir dönem en büyük yıldızlarından olan Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tenis yıldızı Boris Becker 2,5 yıl hapse mahkum edildi

Tenis dünyasının bir dönem en büyük yıldızlarından olan Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

54 yaşındaki isim, borçlarını ödememek için 2,5 milyon sterlin değerindeki varlıklarını saklamakla suçlanıyordu.

6 Grand Slam şampiyonluğu olan isim, İflas Kanunu kapsamında 4 ayrı suçtan ceza aldı.

Londra'da görülen davada cezayı açıklayan hakim Deborah Taylor, ünlü ismin suçunu kabul etmediğini ve pişmanlık göstermediğini söyledi.

Davanın merkezinde Becker'in 2017 yılındaki iflası yer alıyor. Yıldız isim, İspanya'daki villasının 3 milyon sterlin tutarındaki banka kredisini ödeyememesi sonucu iflas etmişti.

Becker'ın yasal olarak, kredi verenlerin ödemelerinin yapılması için tüm varlıklarını beyan etmesi gerekiyordu.

Borçların toplamının iflas zamanı 50 milyon sterlin olduğu kaydediliyor.

Londra'daki mahkemede hakim, Becker'in 2002 yılında Almanya'da vergi kaçırma suçundan hüküm giymesine de atıf yaptı.

Boris Becker BBC için Wimbledon turnuvası yorumladı.

Hakim Taylor, Becker'e hitaben şunları söyledi:

"Sana yapılan uyarıyı ve cezanın ertelenmesi şansını kullanmadın. Bu da ağırlaştırıcı bir etkendi.

"İflasın ve işlediğin suçla arana mesafe koymayı seçtin. Dava sürecinin küçük düşmene neden olduğunu kabul etmekle birlikte sen herhangi bir tevazu göstermedin."

'Kariyeri tamamen mahvoldu'

Bu ayın başlarında, yaklaşık iki hafta süren davada ortaya koyulan deliller sonrası Becker suçlu bulunmuştu.

Eski tenis yıldızı, mülklerini kaçırma ve borçlarını gizlemekten yargılandı.

Alman tenisçi 1999'daki emekliliğine kadar yaklaşık 40 milyon pound kazandı

Becker'in avukatı ise tenis yıldızının "ününün ve itibarının darmadağın" olduğunu söyledi.

Avukat Jonathan Laidlaw, Boris Becker'in şatafatlı spor kariyerinden elinde gösterecek neredeyse hiçbir şey kalmadığı kaydetti ve "Bu bir trajediden başka bir şey değil" dedi.

Laidlaw, "Bu duruşmalar onun kariyerini tamamen mahvetti ve gelecekte gelir elde etme şansını da ortadan kaldırdı" şeklinde konuştu.

Becker, iflastan doğan borçlarını ödememek için, mevcut varlıklarını, eski eşinin hesaplarına aktarmak dahil bir dizi yönteme başvurmakla suçlanıyordu.

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