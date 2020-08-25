HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tepeden tırnağa şifa veriyor: Doğanın gerçek mucizesi

Tepeden tırnağa şifa veriyor: Doğanın gerçek mucizesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.08.2020 08:19 | Son Güncelleme

Polenin doğal demir içeriği ile çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu söyleyen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Doğal çinko içeriği ile kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin, görme yetisinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna da katkı sağlar" dedi. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz polen gerçek bir sağlık bombası!

Tepeden tırnağa şifa veriyor: Doğanın gerçek mucizesi

Polenin, tabiatın en değerli hazinelerinden ve aynı zamanda bitkilerin de üreme hücresi olduğunu söyleyen Samancı, "İçeriğinde doğal olarak tüm vitamin ve mineralleri barındırdığı içinde literatürde “Tek Tam Gıda” olarak geçer. Polen, yüksek oranda protein (yaklaşık yüzde 30), lif, fenolik ve flavonoid bileşenler ve insanlar için gerekli aminoasitleri bileşiminde bulundurmasının yanı sıra; A, C, E, D, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 ve K vitaminleri magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, selenyum, potasyum minerallerini de içermektedir. Polenin bileşimi, rengi ve şekli elde edildiği bitkisel kaynağa göre değişkenlik göstermektedir” dedi.

BESLENME AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP

Polene bakılarak, çevredeki bitki florasıyla ilgili bilgi sahibi olunabileceğini anlatan Samancı, ayrıca polenin balın kaynağıyla ilgili de bilgi verdiğini belirtti. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Polen, arılar için doğadaki tek protein kaynağıdır ve beslenme açısından önemli bir role sahiptir. Polenin yeterli düzeyde olmaması, arıların pestisit, patojen gibi zararlı dış etmenlere karşı dirençlerinin azalması nedeniyle arı kolonisindeki popülasyonun da azalmasıyla sonuçlanabilir” diye konuştu.

'ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİ VAR'

Polenle ilgili yapılan araştırmalara değinen Samancı, şu ifadeleri kullandı: "Araştırmalarda polenin, sinirsel, soğuk algınlığı ve ülser gibi hastalıklarda kullanımı olduğu, hücre yenileyici, canlılık verici, iştah düzenleyici, hemoglobini yükseltici, sindirimi kolaylaştırıcı,üreme sistemi üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu ortaya konulmuştur. Polen, doğal demir içeriği ile kırmızı kan hücrelerinin, cildin, görme yetisinin, demirin metabolizmasının korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Yine doğal demir içeriği ile çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunur. Doğal çinko içeriği ile kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin, görme yetisinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna da katkı sağlar. Yüksek protein içeriği ile sporcular içinse harika bir besindir."

Polenin düzenli miktarda beslenmeye dahil edilmesi halinde dışarıdan ayrıca beslenmeyi desteklemek amaçlı vitamin mineral preparatı almaya gerek kalmayacağını söyleyen Tanuğur, "Polen, çocuklar tarafından günde en az 1-2 tatlı kaşığı, yetişkinler tarafından günde en az 2-4 tatlı kaşığı tüketilebilir. Doğrudan çiğnenerek ya da su, süt, meyve suyu veya yoğurt ile karıştırarak tüketebilirsiniz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkün mü?Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkün mü?
HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
İlginizi Çekebilir
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
Cinsellik spor sayılır mı? İşte yakılan kalori miktarı
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ne olacak ki' demeyin! Bu belirtileri görmezden gelirseniz vücudunuzda olabilecekler...
Bu belirtileri görmezden gelirseniz...
Bu araştırma dünyayı şaşkına çevirdi: Ölüm çığlığı!
Bu araştırma dünyayı şaşkına çevirdi
Köpek kisti ölüme kadar götürebilir
Köpek kisti ölüme sürüklüyor! Belirtisi ise...
Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkün mü?
Cerrahi müdahale olmadan anjiyo yaptırmak mümkün mü?
Olimpik yüzücülerden öneri: Boğulmaktan kurtulmanın 2 basit yolu
Boğulmaktan kurtulmanın 2 basit yolu
Obezite tedavisinde kilo vermenin kalıcı olması için...
Obezite tedavisinde kilo vermenin kalıcı olması için...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.