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  4. Tepki çeken görüntüler! 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktılar

Tepki çeken görüntüler! 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktılar

09.01.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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Tepki çeken görüntüler! 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktılar

Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 3 kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, büyük tepki topladı.

Sosyal medyada canlı yayın yapan 3 kişi, takipçileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi.

Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabınıı da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. (DHA)
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