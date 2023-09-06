Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Tepki çeken görüntüler! Kafenin ortasında herkesi şaşkına çeviren yakınlaşma... Sosyal medyada ifşa edildi

    Tepki çeken görüntüler! Kafenin ortasında herkesi şaşkına çeviren yakınlaşma... Sosyal medyada ifşa edildi

    06.09.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Arjantin'in Quilmes kentindeki bir kafede kanepeye sarılmış halde, diğer müşterilerden birkaç metre uzakta müstehcen eylemi gerçekleştirirken görülen bir çift internette viral oldu.

    Sosyal medyadan ifşa edilen görüntüler Arjantin’in Quilmes kentindeki bir kafede çekildi. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın ve bir erkek kanepede birbirlerine sarılmış halde görüldü. Romantik olduğu düşünülen sahneye daha dikkatli bakıldığında ise ikilinin ceketin altından yakınlaştıkları fark edildi.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

    6

    Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler kısa sürede 700 binden fazla görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ben olsam onları uyarmaya giderdim. Bu şekilde toplum içinde hareket edemezler” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gençleri rahat bırakın” yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

     “Tepeden tırnağa” olay tarz! Bir gören bir daha baktı

    “Tepeden tırnağa” olay tarz! Bir gören bir daha baktı

     O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

    O sahneyi anlattı! “At üzerinde 12 saat cinsel ilişki...”

     Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

    Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

     Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

    Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

     Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

    Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

     Dünyanın en seksi voleybolcusu! Süper minisiyle poz verdi

    Dünyanın en seksi voleybolcusu! Süper minisiyle poz verdi

     Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”

    Eleştiri oklarının hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundularHer yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular
    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldiKıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi
    Eski günlerine geri döndü! Golf kıyafeti beğeni topladıEski günlerine geri döndü! Golf kıyafeti beğeni topladı
    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki sosyal medya Arjantin

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

    Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

    Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

    11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

    11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.