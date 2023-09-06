Tepki çeken görüntüler! Kafenin ortasında herkesi şaşkına çeviren yakınlaşma... Sosyal medyada ifşa edildi

Sosyal medyadan ifşa edilen görüntüler Arjantin’in Quilmes kentindeki bir kafede çekildi. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın ve bir erkek kanepede birbirlerine sarılmış halde görüldü. Romantik olduğu düşünülen sahneye daha dikkatli bakıldığında ise ikilinin ceketin altından yakınlaştıkları fark edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler kısa sürede 700 binden fazla görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ben olsam onları uyarmaya giderdim. Bu şekilde toplum içinde hareket edemezler” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gençleri rahat bırakın” yorumunu ekledi.