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Tepki çeken görüntüler sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama: Derhal soruşturma başlatılmıştır

21.05.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'deki bir camide kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntülerde imam olduğu iddia edilen bir kişinin "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın" sözlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet'ten yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Tepki çeken görüntüler sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama: Derhal soruşturma başlatılmıştır

İstanbul Sultangazi'deki bir camide cuma namazı sırasında çekilen görüntülere tepki yağmıştı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, imam olduğu öne sürülen bir kişinin, "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" sözleri duyulmuştu. Söz konusu videonun ardından Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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DİYANET AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Sultangazi

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