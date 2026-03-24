KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Ter kokusuna karşı doğal çözüm: 10 damlası yetiyor!

Günlük yaşamın en can sıkıcı problemlerinden biri olan ter kokusu, özellikle sıcak havalarda ve yoğun tempoda daha belirgin hale geliyor. Kimyasal içerikli deodorantlara alternatif arayanlar için ise doğal ve etkili bir çözüm öne çıkıyor: çay ağacı yağı ve Hindistan cevizi yağı karışımı. Üstelik yalnızca birkaç damla ile etkili sonuç almak mümkün.

Sedef Karatay Bingül

Uzmanlar, antibakteriyel özellikleriyle bilinen çay ağacı yağının, ter kokusuna neden olan bakterileri azaltmada oldukça etkili olduğunu belirtti.

Hindistan cevizi yağı ise hem cildi besliyor hem de bu güçlü yağı taşıyıcı olarak güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

SADECE 5-8 DAMLA YETERLİ

Evde kolayca hazırlanabilen bu doğal karışım için önerilen ölçü oldukça basit: 5 ila 8 damla çay ağacı yağını bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırmak yeterli oluyor. Karışım, özellikle koltuk altı gibi terlemenin yoğun olduğu bölgelere ince bir tabaka halinde uygulanabiliyor.

KİMYASALLARDAN UZAK, CİLT DOSTU ÇÖZÜM

Piyasadaki birçok deodorantın içeriğinde alüminyum ve çeşitli kimyasallar bulunurken, bu doğal karışım daha hassas bir alternatif sunuyor. Ciltte tahrişe neden olma riskinin düşük olması, özellikle hassas cilde sahip kişiler için büyük avantaj sağlıyor.

DÜZENLİ KULLANIMDA ETKİSİ ARTIYOR

Uzmanlara göre bu doğal yöntemin en iyi sonucu vermesi için düzenli kullanım önemli. Sabah duş sonrası uygulandığında gün boyu ferahlık sağlarken, akşam kullanımı da bakterilerin çoğalmasını önlemeye yardımcı oluyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar doğal olsa da çay ağacı yağı güçlü bir içerik olduğundan doğrudan cilde uygulanmaması gerekiyor. Bu nedenle mutlaka Hindistan cevizi yağı gibi bir taşıyıcı ile seyreltilmesi öneriliyor. Ayrıca ilk kullanımda küçük bir bölgede test yapılması olası hassasiyetlerin önüne geçebilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.