Terapi merkezinde cinsel saldırıda bulunmuştu! 40 yıl hapsi istendi: Karşı tarafın rızasıyla ilişkiye girdim

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan bir terapi merkezine 18 Haziran 2021 tarihinde müşteri olarak giderek, kendini polis olarak tanıttığı terapist M.T.’yi (44) silah zoruyla darp eden ve cinsel saldırıda bulunan tutuklu şüpheli Ş.K. (51) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

''SİLAH ZORUYLA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU''

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki ve şüphelinin ifadelerine yer verildi. Sağlık merkezinde çalışan müşteki M.T., olay tarihinde kendini Hakan olarak tanıtan şüpheli Ş.K.’nın geldiğini, kendisinin masaj için geldiğini düşündüğünü, şüpheliye hazırlanmasını söylediğini, odaya girdiğinde şüphelinin hazırlanmadığını, cebinden bir rozet ve telsiz çıkardığını, polis olduğunu ve emniyete götüreceğini, kendisine bir şeyler verirse işlem yapmayacağını söylediğini anlattı. 800 TL parasının olduğunu isterse verebileceğini söylediğini, ancak şüphelinin tehdit ederek zorla cinsel saldırıda bulunduğunu, direndiğinde ise şüphelinin belinden silah çıkararak cinsel saldırısına devam ettiğini söyledi.

ŞÜPHELİ ŞUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Ş.K. ise savunmasında, müştekinin rızasıyla ilişkiye girdiklerini, müştekiyi kesinlikle darp etmediğini, yanında silahının bulunmadığını öne sürdü. Evinde ele geçirilen polis kimliği ve rozetini ise bir müşterisinin yaptırdığını, kimliği hiçbir yerde kullanmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

''ŞÜPHELİNİN SAVUNMASINA İTİBAR EDİLEMEZ''

İddianamede, müşteki M.T.’nin ifadelerinin tutarlı ve ayrıntılı olduğu, aralarında şüpheliye iftira atmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı, şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği ve şüphelinin üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair yeterli delile ulaşıldığı kaydedildi.

40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, tutuklu şüpheli Ş.K.’nın "silahla iş yerinde nitelikli yağma”, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçundan toplamda 12 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(İHA)

