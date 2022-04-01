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Teravih kaç rekat? 8,10,12,14,16 rekat teravih namazı kılınışı nasıl yapılır?

01.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teravih kaç rekat? 8,10,12,14,16 rekat teravih namazı kılınışı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravihin kaç rekat olacağı da sorgulanıyor. Bu ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar teravihin kaç rekat olacağını sorguluyor. Peki; 8,10,12,14,16 rekat teravih namazı kılınışı nasıl yapılır?

Teravih kaç rekat? 8,10,12,14,16 rekat teravih namazı kılınışı nasıl yapılır?

8,10,12,14,16 rekat teravih namazı kılınışı nasıl yapılır? Teravih kaç rekat? Teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için sorgulama yapıyor. Bereket ve rahmet ayı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler Ramazan ayında yapılacak ibadetlere çevrildi. İlk teravih namazı 1 Nisan itibariyle kılınacak. Teravih namazı kaç rekat olacak sorusunun cevabı haberimizde!

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Teravih namazı kılınışı nasıl?

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

**TERAVİH NAMAZI KILINIŞI NASIL?

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İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Teravih namazı kılınışı nasıl?

Niyet:

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

Teravih namazı kaç rekat?

3. Rekat

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.

ramaza


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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı
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