Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ramazan ayı için geri sayım sürerken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Ramazan'ın bolluğundan yararlanmak isteyen Müslümanlar bu ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek. Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ramazan'da ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.

Teravih namazının kılınışı:

(Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)

Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Türkiye de dahil olmak üzere birçok İslam ülkesinde cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

2022 RAMAZAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

2022 RAMAZAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Bakanlığı resmi web sitesinde il ili namaz vakitlerini yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfasının linki şe şekilde:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

TERAVİH NAMAZI NEDEN KILINIR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervİha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resül-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhari, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek sevap olarak sayılır. Bu dinlenmelerde la ilahe illallah ve salavat ile meşgul olunması tavsiye edilir.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

Ramazan'ın son günü olan arife günü 1 Mayıs tarihinde olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ NELERDİR?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını aralayacaktır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Mübarek Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, yoksullara, ihtiyacı olanlara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ve yardım ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

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