Teravih namazı neden 1 gün önce başlar? Arefe günü teravih kılınır mı?

Müslümanlara ramazan ayının manevi atmosferini yaşatan, cemaat ile birlikte eda edilmesi yönlendirilen ibadetler arasında teravih namazı yer alır. Teravih namazı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olarak tabir edilen ramazan ayında daha çok ibadet etme ve manevi duyguları artırma imkânı verir. Teravih namazı, Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik hissini de güçlendirir. Müslümanların bu ramazan ayını ve teravih namazını uygun bir biçimde değerlendirmesi önerilir. Vatandaşlar ise teravih namazı hakkındaki detayları merak etmektedir.

Teravih namazı nedir? Teravih namazı hakkında kısa bilgi

Teravih namazı, ramazan ayının ilk gecesinden itibaren kılınan ve teravih vakitleri içinde kılınan bir nafile namazdır. Bilhassa ramazan ayında teravih namazları toplu olarak cami ve mescitlerde kılınır. Teravih kelimesi Arapça "terveeha" sözcüğünden gelir ve "geceyi geçirmek, dinlenmek" anlamına gelir. Teravih namazı, geceleri Allah'a ibadet etmek ve Kur'an'ı hatmetmek amacıyla kılınan bir nafile namazıdır. Bu namaz, gün içerisinde farz olan 5 vakit namazın dışında kalan sünnet namazlardan biridir. Teravih namazı kaç rekât sorusunun yanıtı olarak; günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rek'at olarak kılınmaktadır.

Teravih namazı neden 1 gün önce başlar?

Ramazan ayının ilk gecesinden itibaren teravih namazı kılınması geleneğinin sebebi, bu gecenin Ramazan'ın başlangıcı olmasıdır.

Teravih namazının bir gün önce başlamasının arkasında bazı bilgilere göre ramazan ayının başlangıcını takip etme geleneği vardır. İslam ülkelerinde Ramazan ayının başlangıcı ile ilgili resmî bir gözlem veya ilan süreci bulunur. Bu önemli ay, İslam takvimine göre hilalin görülmesiyle başlar. Bu nedenle teravih namazı da ramazan ayının ilk gecesi itibarıyla, yani imsakiyeye göre 1 gün önceden kılınmaya başlanır.

Arefe günü teravih kılınır mı?

Müslümanlar için on bir ayın sultanı Ramazan ayı, ramazanın son günü tutulacak oruç ile beraber sona erecektir. Bu noktada Ramazan bayramı arefe gününde teravih namazı olup olmadığı merak edilir. Uygulamaya göre ise arefe günü teravih namazı kılınmamaktadır.





