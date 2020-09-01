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Terazi burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Eylül ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Terazi Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Terazi burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Terazi Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Terazi burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay kariyerde kendinizi gösterebilir, farklı alanlarda gelecek planları içinde olabilirsiniz. Finansal alanda gelişmek ve büyümek isteyeceksiniz. Artan istek ve beklentiler zaman zaman karamsarlığı, kaygıyı, gel-gitli duygu ve düşünceleri getirebilir.

7 Eylül Venüs hareketiyle ayın geri kalanında eş ve ortaklarınız yatırımlar içinde olabilir. Aile şirketi, aileyle birlikte işler, taşınmaz mal satımı veya ödemeleri gündeminizde olabilir. Yeni finansal ortaklıklar içine girebilirsiniz.

Güzelliğiniz ve görüntünüzle daha çok dikkat çekeceğiniz bir aydasınız. Yeni ilişki fırsatları doğabilir. Arkadaş çevrenizdeki kişilerden duygusal adımlar görebilirsiniz. İlişkilerde beğeniler, tutkular, finansal beklentiler gibi farklı noktalarda, farklı arayışlarda olabilirsiniz.

4-13 ve 24 Eylül tarihlerinde ilişkilerde tamam veya devam durumları oluşabilir. Karmaşık, kaotik ilişkilerde bitiş yaşanabilir. Bu tarihlerde ilişki başlatmak da bitirmek de daha zor gelebilir daha çok zorlanabilirsiniz. Bazı ilişkiler sorumluluk gerektirecektir. Karşınızdaki kişileri somut tarafta yaptıklarıyla ele almak, objektif değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Aynı dönemde taşınma, araç ve taşınmaz mal alımları, ortaklı satın alımlar gündeminizde olabilir.

19 Eylül Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu dönem civarında sosyal ilişkiler kurarken, bazı ilişkileri iç dünyanıza almayabilir, özelinizi açmayabilirsiniz. Şartlara göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Kısa vadeli ilişkiler kurabilir, sosyal arkadaşlıklarla daha keyifli ve canlı hissedebilirsiniz.

20 Eylül'e kadar Merkür, 22 Eylül'e kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar her türlü ikili ilişki gündeminizde olacak. Sevdikleriniz tarafından daha çok el üstünde tutulabilirsiniz. Partnerin daha çok aşk ve heyecan duygularıyla karşınıza geldiğini görebilirsiniz.

22 Eylül 'den itibaren ise ayın geri kalanında rahatlamaya ve arınmaya odaklanabilir, genel yaşam rutininizde kısa süreli değişikliğe gidebilirsiniz. Yaratıcı çalışmalarla geniş kitlelere hitap edebilirsiniz. Sosyal medyada daha çok öne çıkabilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

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