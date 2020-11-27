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Tereyağını hiç böyle kullanmadınız! İlacın etrafına tereyağı sürerseniz...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamur işlerinin vazgeçilmezi, kızarmış ekmeğin en yakın dostu olan mutfağın klasik malzemesi tereyağını, bugün hiç duymadığınız şekillerde değerlendireceğiz. İşte tereyağının pratik ve çözüm odaklı kullanım alanları...

Tereyağını hiç böyle kullanmadınız! İlacın etrafına tereyağı sürerseniz...

Sayısız faydalara sahip olan tereyağının bu kullanım alanları herkesi şaşırtıyor. Birçok tarife lezzet katan tereyağını bugün farklı şekilde ele alacağız. Eminiz hepsini ihtiyaç duyduğunuz an tek tek uygulayacaksınız.

HAMUR YOĞURMADAN ÖNCE ELLERİNİZİ YAĞLAYIN

Hamur yoğurma işlemine başlamadan hemen önce çok ince bir katman halinde parmaklarınıza tereyağı sürün. Bu işlem sayesinde hamuru çok daha kolay bir şekilde yoğuracak ve elinize yapışmasının önüne geçeceksiniz.

İLACI KOLAY BİR ŞEKİLDE YUTUN

İlaç yutmakta zorlanıyor musunuz? Öyleyse ilacın etrafına ince bir katman şeklinde tereyağını sürün. Su ile için. İlaç, boğazınızdan çok kolay bir şekilde geçecektir.

SAÇA YAPIŞAN SAKIZI HEMEN ÇIKARIN

Saça yapışan sakızı çıkartmak bir hayli zordur. Saçınızı kesmek yerine yapmanız gereken şey; yumak olan yere tereyağını iyi bir şekilde sürün. Saça yapışan sakız hızlı bir şekilde çözülecektir.


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