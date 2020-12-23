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  4. Terhune’de yeni iki toplu mezar bulundu

Terhune’de yeni iki toplu mezar bulundu

23.12.2020 15:23 | Son Güncelleme:
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Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu açıklandı.Libya Hükumetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari yaptığı açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu açıklandı.
Libya Hükumetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari yaptığı açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Jaafari, ekiplerin toplu mezardaki cansız bedenleri çıkartmak için çalışmalara başladığını ifade etti. Haziran ayından bu yana Terhune’de en az 28 toplu mezar bulundu.

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