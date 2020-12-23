Terhune’de yeni iki toplu mezar bulundu

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Libya Hükumetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari yaptığı açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Jaafari, ekiplerin toplu mezardaki cansız bedenleri çıkartmak için çalışmalara başladığını ifade etti. Haziran ayından bu yana Terhune’de en az 28 toplu mezar bulundu.

