Terk edilmiş mezarları temizlediği videolarıyla gündem yarattı! Sosyal medyayı ikiye böldü: 'Büyük saygısızlık'

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Son dönemde ise temizlik videoları bir hayli popüler. TikTok'ta 'the_clean_girl' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir TikTok kullanıcısı rastgele mezarları temizlediği videolarla tüm interneti salladı.

TikTok'ta "The Clean Girl" olarak bilinen Kaeli Mae McEwen, sürekli temizlik videoları akışı sayesinde platformda 2,7 milyondan fazla takipçi topladı. Ayrıca, YouTube kanalında 6 milyon abonesi var.

Bir mezarlık temizliği yapan McEwen, 127 milyon izlenmeye ulaştı. Viral olan video internette büyük bir tartışmaya yol açtı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı McEwen'in sadece daha fazla izlenmeye ulaşmak için mezarları temizlemesini saygısızlık olarak değerlendirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise fenomen ismi takdir ederek, "Eski ve unutulmuş mezarları temizlemek aslında gerçekten çok hoş bir şey. Dünya, onun gibi daha fazla insanla daha iyi bir yer olurdu." yorumunu yaptı.