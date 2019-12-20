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Terkos'da kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:41 | Son Güncelleme

Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) dün kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu sabah saat 08.00 sıralarında tekrar başlandı. Çalışmalar kapsamında kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Terkos Durusu Gölü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Millet ekmek için göllerde can veriyor ekmek için çoluk çocuguna bir iki balık tutmak için evine ama bilin ölenlerımzde yaşayanlarımzda bu eli KANLI SİYASETİNDEN TUTUN HEPİMİZ PARMAGI VAR SORUMLUYUZ BUNUN BEDELİNİ 19 YIL OLRAK BELKŞDE ÜLKE MİLLET AİLE TOPLUM GENÇLİK OLRAK PARÇLNARAK BÖLÜNEREK ÖDEYECEGZ ÖDÜYRUZ DA DAHADA FAZLA ÖDEYECEGİZ
Allah rahmet eylesin
allah rahmet etsin...uyarilara unmask lazim..deride kalanlara sabirlar olsun zor ateş düştüğü yeri yakar.
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