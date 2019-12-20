Terkos'da kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI



Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu sabah saat 08.00 sıralarında tekrar başlandı. Çalışmalar kapsamında kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA

