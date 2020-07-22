Terlememek bu hastalıkların belirtisi olabilir! Uzmanlardan terlemeyenler için önemli açıklama...

Yüksek ısı vücudun dengesini bozuyor. Isının belirli aralıklar içinde tutulması için ise vücudun bir savunma mekanizması mevcut: Ter. Terlemek normal sınırlar içinde gerekliyken fazla terlemek gibi hiç terlememek de vücudu sıkıntılı bir sürece sürükler.
Vücut günde 1-2 litreyi terleme yoluyla kaybeder. Bu miktardaki ter vücudumuzda dağılmış olan 2-4 milyon ter bezinden salgılanır. Ter vücut sıcaklığını sabit bir aralıkta tutmak için gereklidir. Cildi nemlendirir, vücut sıcaklığını sabitler ve boşaltım işlevi görür. Vücut toksinleri su ve minerallerle birlikte ter yoluyla vücuttan uzaklaştırır. Ancak ter salgılandığında kokusuzdur. Koku oluşması nemli ve sıcak ortam dolayısıyla bakteri üremesi sonucu ortaya çıkar.
Aşırı ter salgılanması durumu hiperhidrozis olarak adlandırılır ve hipertiroit, hipoglisemi, diyabet, obezite gibi sağlık sorunları nedeniyle oluşabilir.
Bunun tersi durum yani az ya da hiç ter salgılanmaması durumuna hipohidrozis adı verilir. Hipohidrozis durumunda görülen belirtiler:
Çok kuru cilt
Kızarıklık
Isıya tahammülsüzlük
Nefes darlığı
Baş dönmesi
Kas krampları ve halsizliktir.
Vücut sıcaklığı arttığında normalde otonom sinir sistemi ter bezlerini uyararak ter salgılanmasını sağlar. Ancak bazı durumlarda ter bezlerinin zarar görmesi sonucu ter az salgılanır. Hipohidrozis, immün ya da nörolojik bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi hiçbir nedenin olmadığı durumlarda da görülebiliyor.
Ter kanallarının tıkanması
Bakteri enfeksiyonları
Yanıklar ve yaralanmalar durumunda ter bezleri hasar gördüğü için hipohidrozis görülebilir.
İsilik
Sedef hastalığı
Eksfolyatif dermatit
Skleroderma
Balık pulluluk (iktiyosiz) gibi rahatsızlıklar ter bezlerinin çalışmasını etkileyerek az çalışmasına neden olur.
Antipsikotik ilaçlar
Antikolinerjik ilaçlar
Kalsiyum kanal bloklayıcı ilaçlardan birini kullanıyorsanız bu ilaçlar ter bezlerinin fonksiyonunu etkiler.
Eğer ilaçlarınızın sizde az terlemeye neden olduğunu düşünüyorsanız lütfen doktorunuzla görüşmeden ilaçları bırakmayın veya dozunu azaltmayın.
MSA
MS
Parkinson
Demans gibi hastalıklar merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklar olduğu için dolaylı olarak ter bezlerinin çalışmasını etkileyebilir.
Diyabet
B vitamini eksikliği
Gut hastalığı
Amiloidozis
Alkol bağımlılığı gibi hastalık ve durumlar periferik sinir sistemimi etkilediğinden dolayı hipohidrozise neden olabilir.
Ayrıca genetik geçişli nadir bir hastalık olan hipohidrotik ektodermal displazi, ter ve yağ bezlerinin hiç çalışmamasına neden olur.
Tedavi için hipohidrozise neden olan durumların ortadan kaldırılması gerekir. Genetik, immün sistem ve ilerleyici tipteki rahatsızlıklarda nedenin ortadan kaldırılması mümkün olmasa da doktorunuz tarafından hafifletici tedaviler uygulanabilir.
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