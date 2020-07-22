Terlememek bu hastalıkların belirtisi olabilir! Uzmanlardan terlemeyenler için önemli açıklama...

Yüksek ısı vücudun dengesini bozuyor. Isının belirli aralıklar içinde tutulması için ise vücudun bir savunma mekanizması mevcut: Ter. Terlemek normal sınırlar içinde gerekliyken fazla terlemek gibi hiç terlememek de vücudu sıkıntılı bir sürece sürükler.

TER NEDİR?

Vücut günde 1-2 litreyi terleme yoluyla kaybeder. Bu miktardaki ter vücudumuzda dağılmış olan 2-4 milyon ter bezinden salgılanır. Ter vücut sıcaklığını sabit bir aralıkta tutmak için gereklidir. Cildi nemlendirir, vücut sıcaklığını sabitler ve boşaltım işlevi görür. Vücut toksinleri su ve minerallerle birlikte ter yoluyla vücuttan uzaklaştırır. Ancak ter salgılandığında kokusuzdur. Koku oluşması nemli ve sıcak ortam dolayısıyla bakteri üremesi sonucu ortaya çıkar.

AŞIRI VE AZ TERLEME DURUMLARI

Aşırı ter salgılanması durumu hiperhidrozis olarak adlandırılır ve hipertiroit, hipoglisemi, diyabet, obezite gibi sağlık sorunları nedeniyle oluşabilir.

Bunun tersi durum yani az ya da hiç ter salgılanmaması durumuna hipohidrozis adı verilir. Hipohidrozis durumunda görülen belirtiler: