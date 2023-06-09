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Terliyor, titriyor ve nefes alıyor... Bilim insanlarına göre bir ilk!

09.06.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefes alıyor, terliyor ve titriyor"... İddialara göre bilim insanları böylesine ilginç bir robotun 'inşasına' imza attı! Çünkü bilim insanları, farklı sıcaklıklarla başa çıkmak ve uyum sağlamak üzere tasarlanmış ilk "nefes alan, terleyen, titreyen" robotu inşa ettiklerini söylüyorlar. Isıya duyarlı "termal manken"in adı ise ANDI olarak geçiyor ve oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

Terliyor, titriyor ve nefes alıyor... Bilim insanlarına göre bir ilk!

"Nefes alan, terleyen ve titreyen" bir robot... Evet, bir robottan bahsediyoruz. Independent'ın haberine göre; bilim insanları, "nefes alan, terleyen ve titreyen" robot icat etti. İşte detaylar...

"TERMAL MANKEN"

Haberde, ANDI adı verilen ısıya duyarlı "termal manken"in, insanlar gibi ter damlatan gözenekleri olan, 35 ayrı kontrollü yüzeye sahip olduğu belirtildi.

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ABD'li Thermetrics firması tarafından Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacıların kullanımı için tasarlandığı ifade edilen robotun, aşırı sıcaklıkların insan vücudu üzerindeki sağlık etkilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla üretildiği aktarıldı.

Habere göre, çalışması aşırı sıcakların insanlar üzerindeki etkilerini tespit etmeyi ve ölçmeyi amaçlayan ASU araştırma projesinin baş araştırmacısı Konrad Rykaczewski, "ANDI terliyor, ısı üretiyor, titriyor, yürüyor ve nefes alıyor" dedi ve "Aşırı sıcaklarla ilgili pek çok harika çalışma var ama aynı zamanda pek çok eksik de var. Isının insan vücudunu nasıl etkilediğine dair çok iyi bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz, böylece bunu ele alacak şeyleri niceliksel olarak tasarlayabiliriz." diye konuştu.

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Aynı haberde, araştırmacılar tarafından inşa edilen 10 robottan bazılarının halihazırda giyim şirketleri tarafından giysi testleri için kullanıldığı ancak ASU'nun androidinin açık havada kullanılabilen tek robot olduğu bilgisi verildi ve bunun, aşırı sıcak ortamlarda daha önce mümkün olmayan deneyler yapılmasına ve güneş radyasyonunun etkisine ilişkin çalışmalara olanak sağladığı da ifade edildi.

Habere göre, ASU araştırmacıları, farklı yaş ve vücut tiplerinin yüksek sıcaklıklardan nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla ANDI'yi bu yaz Phoenix çevresindeki sıcaktan etkilenebilecek bölgelerde test etmeyi planlıyor.

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Aynı habere göre;

Modelleme çalışmalarına liderlik eden ASU araştırma bilimcisi ve ANDI'nin baş operatörü Ankit Joshi, "Farklı BMI (vücut kitle endeksi) modellerini, farklı yaş özelliklerini ve farklı tıbbi durumları [ANDI'ye] aktarabiliriz" dedi ve "Bir diyabet hastası sağlıklı bir insandan farklı bir termal düzenlemeye sahiptir. Dolayısıyla, kişiselleştirilmiş modellerimizle tüm bu değişiklikleri hesaba katabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonuçların, sıcak çarpması ve sıcağa bağlı ölümlerden korunmak için serinletici giysiler ve teknolojiler gibi müdahalelerin tasarlanmasında kullanılacağı aktarıldı. (Fotoğraflar: Reuters)

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