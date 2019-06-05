AFYONKARAHİSAR (AA) - Yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen Afyonkarahisar'daki termal oteller, Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 dolulukla misafirlerine hizmet veriyor.

Akrones Termal Otel Genel Müdürü Ünal Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin önceden 9 gün olarak açıklanmasının termal otellere yoğun ilgi oluşturduğunu söyledi.

Otellerindeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten Özgen, şöyle konuştu:

"Termal otelimizdeki misafirlerin güzel bir tatil geçirmesi için önceden tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Animasyon ekiplerimiz, bayrama özel müzik ve eğlence programları hazırladı. Yine, mutfak ekiplerimiz lezzetli menülerini hazırladı. Bayramın ikinci günündeyiz ve otelimiz tamamen dolu durumda. Tatilcilerin termal otellerimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz."

Özgen, Afyonkarahisar'da termal turizmin sadece kış aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca devam ettiğini vurguladı.

Termal otellerdeki tatilin sağlık ve eğlence yönünden değerlendirildiğini aktaran Özgen, "Afyonkarahisar son dönemde 'termalin başkenti' olarak nitelendiriliyor. Termal denilince ilk akla gelen şehirdir. Termal tatil isteyenler ilk sırada Afyonkarahisar'dan yana tercihlerini kullanıyor. Diğer illerde de termal turizm artıyor. Yani Türkiye'de termal turizm artık herkesin gereksinimi haline geldi." diye konuştu.