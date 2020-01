Termik Santrali'nin filtreleri Haziran'da tamamlanacak

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 1 Ocak'ta mühürlenen Afşin ilçesindeki Çelikler Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ndeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu. Çelikler firmasının bize verdiği bilgi Haziran 2020'de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç'ın da eşlik ettiği ziyaret sonunda açıklama yapan Ünal, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlatarak kutlamaların finalinin 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını söyledi.

Mahir Ünal daha sonra Afin ilçesinde geçip, çevreyi kirletmesinden dolayı 1 Ocak 200'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca mühürlenen Çelikler Afşin- Elbistan A Termik Santrali'ne geçerek AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, firma yetkilileri, ilçe belediye başkanları, AK Parti, MHP ve CHP İl ve İlçe yönetimi ile işçi sendikası temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

ÜNAL 4 BİN 300 KİŞİNİN İŞSİZ KALMAMASI BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

Mühürlendiği için 1 Ocak'tan bu yana elektrik üretimi yapmayan santralde çalışan 4 bin 300 kişinin son durumu ile çevre yatırımlarının ele alındığı toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantı sonunda açıklama yapan Mahir Ünal, A ve B Termik Santralleri'yle ilgili Elektrik üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile Çelikler firmasının yetkililerinden geniş bir brifing aldıklarını söyledi. Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü

Burada daha önce de ifade ettiğimiz gibi bizim birinci önceliğimiz içinde yaşadığımız çevrenin korunması ve halk sağlının muhafaza edilmesi. Bu konuda Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyet gösterdi gerekli şatları yerine getirmeyen termik santrallerin kapatılmasıyla ilgili bir karar ortaya çıktı. Ama biz bu konuda hassasiyetimizi dile getirirken diğer taraftan da burada çalışan yaklaşık 3 bin 700, 600 de dekapaj çalışan olmak üzere 4 bin 300 kişinin de işsiz kalmaması da bizim birinci önceliğimiz içerisinde. O yüzden biz ilgili şirketle filtre çalışmaları ne aşamada ve planlamaları ne durumda onu bir görüştük. Aynı zamanda EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nden C ve D'ye dönük, önümüzdeki süreçteki kamulaştırmaya ilişkin bir bilgi aldık. Çünkü nihayetinde burada devletimizin belli tasarrufları tabii ki olacaktır ama biz de toplumu, halkı temsil eden milletvekilleri olarak bu sorunun doğrudan muhatabıyız. Yani burada kamulaştırmadan kaynaklanacak sorunlar doğrudan siyaseti ilgilendirecek, diğer taraftan yeni yapılacak santrallerin yerinden tutun da işte Hurman Nehri'nin yerinin değiştirilmesine varıncaya kadar önümüzde birçok konu var dedi.

KARAKUZ BARAJI'NIN PARASINI EUAŞ VERECEK DSİ YAPACAK

Mahir Ünal, toplantıda yapılması planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali'nin soğutma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karakuz Barajı'nı de ele aldıklarını kaydederek, Karakuz Barajı yapılsa zaten Hurman Nehri'ne gerek kalmıyor. Karakuz Barajı kurulacak. Bütün bunlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık ve yaptığımız toplantının sonunda da özellikle C ve D Santralleri ile ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile beraber milletvekillerimizle birlikte Ankara'da bir toplantı yapma kararı aldık. Çünkü bütün bu planlamaların toplumsal karşılıklarını da oturup konuşmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Bu arada bir de müjde verelim parasını EÜAŞ'ın karşılayacağı şekilde DSİ Karakuz Barajı'nı yapacak ve kısa bir süre içinde de inşallah ihalesi gerçekleşecek. Zaten Karakuz Barajı yapılmadığı sürece de bizim Hurman Nehri'nin kanalının değiştirilmesine müsaade etmemiz söz konusu değil çünkü özellikle ova köylerimiz kendi geçimini Hurman Nehri'nden sağlamakta ama Hurman Nehri'nin altında da yaklaşık 750 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunmakta. Bütün bunlar değerlendirildi, konuşuldu. A Termik Santrali'nde çalışan 4 bin 300 kişinin durumu konuşuldu. Filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu. Çelikler firmasının bize verdiği bilgi Haziran 2020'de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler

ADLİYE VE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve beraberindekiler daha sonra kısa süre önce yeni binasına taşınan Elbistan Adalet Sarayı'na geçerek Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı'yı makamında ziyaret etti. Ormancı'dan adliye binası hakkında bilgi alan Ünal, daha sonra Elbistan Belediyesi'ne geçerek Başkan Mehmet Gürbüz'ü ziyaret etti.