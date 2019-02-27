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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüpheli, Bursa'da saklandığı evde gözaltına alındı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Halep ve Deyrizor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü öğrenilen, örgütün saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T'nin Bursa'da saklandığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, İ.T'nin yaşadığı merkez Yıldırım ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Zanlıya ait adreste detaylı arama yapan ekipler, İ.T'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon terör örgütü DEAŞ

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