Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi öldürüldü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yaser el-İsavi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Halife Yardımcısı ve Irak Valisi’nin öldürüldüğünü duyurarak, “Irak halkı verdiği sözü yerine getirir, terör örgütü DEAŞ’a yıkıcı karşılık vereceğiz vaadinde bulunmuştuk. Şer çetesine elebaşını yok ederek kahramanlarımız karşılık verdi. Kendisine Halife Yardımcısı ve Irak Valisi adı veren Ebu Yaser el-İsavi düzenlene operasyonda öldürüldü” dedi.

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçen hafta düzenlenen terör saldırı nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ’ın üstlenmesinin ardından el-Kazımi “Yıkıcı karşılık verilecek” tehdidinde bulunmuştu.

