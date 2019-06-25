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Terör örgütü El-Kaide üyesi kimlik kontrolünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Terör örgütü El-Kaide üyesi kimlik kontrolünde yakalandı

Terör örgütü El-Kaide'ye üye olmaktan aranan kişi, Ankara'da kimlik kontrolü yapan polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ekipleri, Çankaya'da durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptıkları kişinin, İzmir'de terör örgütü El-Kaide'ye üye olmaktan aranan Mesut E. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya güven timi kimlik Terör örgütü El Kaide

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