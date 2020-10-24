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Terör örgütü El Kaide’nin üst düzey liderinden el-Masri Afganistan’da öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 23:01 | Son Güncelleme

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütü El Kaide’nin üst düzey liderlerinden Abu Muhsin el-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu.Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu’nun “En Çok Aranan Teröristler” listesinde yer alan terör örgütü El Kaide’nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu.

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütü El Kaide’nin üst düzey liderlerinden Abu Muhsin el-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu.

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu’nun “En Çok Aranan Teröristler” listesinde yer alan terör örgütü El Kaide’nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri’yi öldürdüğü duyuruldu. NDS, El Kaide’nin ikinci komutanı olduğuna inanılan el-Masri’nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı
El-Masri, ABD’de terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

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