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Terör örgütü elebaşının avukatlarıyla görüşmesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sabah saatlerinde yanına giden 2 avukat, görüşmenin ardından hareket ettikleri Gemport Limanı’na değil, güvenlik maksadıyla Mudanya Güzelyalı Jandarma İskelesi’ne getirildi.PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları 8 yıl sonra ilk kez Gemlik’ten İmralı Adası’na sabah saatlerinde hareket etmişti.

Terör örgütü elebaşının avukatlarıyla görüşmesi sona erdi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sabah saatlerinde yanına giden 2 avukat, görüşmenin ardından hareket ettikleri Gemport Limanı’na değil, güvenlik maksadıyla Mudanya Güzelyalı Jandarma İskelesi’ne getirildi.
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları 8 yıl sonra ilk kez Gemlik’ten İmralı Adası’na sabah saatlerinde hareket etmişti. Saat 16.40 itibariyle sona eren görüşmenin ardından 2 avukat İmralı’ya hareket ettikleri Gemport Limanı yerine, Mudanya Güzelyalı Jandarma İskelesi’ne getirildi. Herhangi bir basın açıklaması yapılmaması ve güvenlik maksadıyla Mudanya Güzelyalı’da bulunan jandarma iskelesine götürülen 2 avukat, sabah 9.20’de İmralı Cezaevi’ne polis, jandarma ve cezaevi personeli gözetiminde gitmişti.

Ne olmuştu?
Abdullah Öcalan Mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul’dan hareket etmişti. Bugünkü ziyaret 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor. Öcalan en son 12 Ocak 2019’da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü.

Terör örgütü elebaşının avukatlarıyla görüşmesi sona erdi

Terör örgütü elebaşının avukatlarıyla görüşmesi sona erdi

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