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  4. Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin akrabalarına Kırşehir’de operasyon

Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin akrabalarına Kırşehir’de operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

Kırşehir’de terör örgütü IŞİD üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 zanlının, ABD tarafından öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin akrabası olduğu öne sürüldü.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehir merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen polis, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B., S.i.A.B., K.H.A.B., Ş.K.A.B., D.J.A.B., S.Z.A.B., ve Y.Z.J.A.B.’yi ikametlerinde gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin akrabası olduğu öne sürülen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden Y.Z.J.A.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 6 kişi ise serbest bırakılarak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir IŞİD operasyon

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