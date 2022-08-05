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  4. Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor! 3 terörist teslim oldu...

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor! 3 terörist teslim oldu...

05.08.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor! 3 terörist teslim oldu...

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi” denildi. (İHA)

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pkk içişleri
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